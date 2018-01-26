Лебеди не замерзают зимой, не нуждаются в еде: особенности зимовки крупной птицы в Беларуси

Каждую зиму, как только ударят морозы, в социальных сетях можно найти немало сообщений о бедных лебедях и экстренной помощи для них. На самом деле внешняя хрупкость и изящность многих вводит в заблуждение, а ведь лебедь самая крупная летающая птица в Беларуси. Она может весить от 18 кг и преодолевать 300 км всего за сутки.

Иван Богданович, младший научный сотрудник научно-практического центра НАН Беларуси по биоресурсам:

Проводили мы эксперименты в Бресте еще в 2005 году, когда зимовало 250 лебедей и замёрзла полынья. Общественность подняла шум, потому что много бродячих собак. Было принято такое решение, что их разогнать. Через день мы наблюдали нашу птицу, окольцованную в Бресте, наблюдали в Кракове. Когда мы разогнали птиц, образовалась зимовка в поле от 20 км от Бреста. Местные жители обрадовались таким соседям и начали тут же подкармливать и они просидели полтора месяца на поле без воды, потом они разлетелись на места. Запас сил и энергии у лебедей колоссальный, поэтому если увидели одинокого на льду, не пугайтесь, что он вмерз и не лезьте его доставать. Птице это несвойственно. При своей комплекции они могут отдыхать на одном месте до двух недель.

На водохранилище Криница сейчас обитает 78 взрослых и 58 молодых лебедей, последних выдает серый окрас. Это связано с аномальной теплой зимой и с постоянной подкормкой. Сюда каждый час приходят люди из местных санаториев, на выходные приезжают семьями. Эта традиция пришла еще с советских времен и сейчас лесхозы активно подкармливают плавающих птиц, поэтому возле них можно обнаружить зерно.

Иван Богданович:

Лебедь – территориальная птица, они, как правило, занимают одни и те же гнездовые участки. Им нужно находиться максимально близко к незнакомым участкам, потому что весна может быть затяжная, может быть поздняя или ранняя. Когда лебедь сможет прилететь на свой гнездовой участок, он может его не узнать и может опоздать, тогда придется выяснять отношения с другим соперником. А если вдруг все замерзнет и не будет условий для зимовки, он свободно поднимется на крыло и улетит.

Но подкормка водоплавающих – настоящая проблема. Пока водоем незамерзший, лебеди вообще не нуждаются в еде, они питаются травой, заглатывают камешки и чувствуют себя комфортно! Поэтому орнитологи категорически против, чтобы люди кормили водоплавающих в теплое время года и вмешивались в естественный процесс. Более того, когда на улице минус 20, человеку уже лень приносить хлеб-батон, а лебеди к этому уже привыкли и отказываются самостоятельно добывать себе пищу, получается замкнутый круг. Да, и хлебобулочные продукты далеко не лучшая еда для водоплавающих – сплошь углеводы и никаких витаминов, в итоге у птиц начинаются проблемы с пищеварением. Идеально подходят пророщенное зерно, каши, протертые овощи. Хотя в минус 20 все эти блюда превратятся в лед. Поэтому в конце февраля актуален сухой корм. Но из-за вмешательства человека в процесс питания птиц, лебеди его могут уже не захотеть есть или не в состоянии переварить пищу.

Иван Богданович:

Мы проводили эксперимент на набережной Бреста, проводя хорошую подкормку, мы раз в три дня высыпали по 100 кг зерна, но не было у них гастролитов, они зимовали по центру Муховца. Как бы их хорошо не кормили у них шла потеря массы – зерно не усваивается. На водохранилище Криница довольно много окольцованных лебедей. Уникальный номер для птиц – все равно как паспортные данные, по которым можно узнать, когда птица размножалась, как перемещалась, одним словом, ее потенциал. Так орнитологи могут предотвратить исчезновение особей, в случае эпидемии птичьего гриппа вычислить, откуда был занесен вирус и многое другое. Если вы обнаружили такое кольцо – не поленитесь и сообщите в региональный центр кольцевания.