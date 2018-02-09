Полезные советы: как легко избавиться от кошачьего запаха

Все вверх дном. Клубки шерсти и, возможно, ободранные обои! И вместе с тем, море позитива, нежности и любви. Ситуация знакома тем, у кого дома живут милые пушистые создания – коты! Хозяйка этого мохнатого красавца Екатерина души не чает в своем питомце.

Екатерина Гарбулько:

Это Сэм, ему 2,5 года. По характеру он очень милый и добрый мальчик. Он такой внимательный даже можно сказать. Он меня все время встречает, когда я прихожу домой с работы. Он постоянно ищет себе компанию, он даже спит со мной.

Но «по головке гладить» Сэма долго не приходилось! Екатерина Гарбулько:

Случилась у нас история, что начал шкодить в углы. Из-за чего все произошло? Из-за того, что наш котенок вырос в кота и ему стало неудобно в лоток ходить тот, который мы ему приобрели. Мы ему купили лоточек побольше, и эта проблема изжила себя.

Такого рода реакция животного называется поведенческой: четвероногий друг подает нам сигналы о том, что внезапные изменения в привычном укладе жизни ему не по душе. Но есть и другие причины этого явления, на которые следует обратить особое внимание. Наталья Стеценко, ветеринар:

Проблемы со здоровьем – патологические, то есть чаще всего это проблемы с мочевой системой. Тут надо обращать внимание: стал ли чаще ходить в туалет и начал ходить не в лоток. Это объясняется тем, что есть ассоциация боли, то есть он пошел в лоток и испытал боль. Второе – бывает так, что есть проблема с опорно-двигательным аппаратом, то есть болит спина, когда присаживается.

Когда вы устранили источник проблемы, следует заняться ее последствиями. Самые доступные уничтожители неприятных запахов кошки найдутся в каждом доме. Вариант первый. Йодный раствор, который получается путём разбавления 10 капель йода на 1 литр воды.

Вариант второй. Сода – отличное средство от кошачьего запаха. Но имейте в виду, это – абразивное средство. Применять ее на глянцевых поверхностях не рекомендуется!

Основательно вытравить нежелательные ароматы поможет и вариант третий: уксус столовый или яблочный. Он отлично справится с поставленной задачей и не испортит материал пола.

Четвертый вариант. Перекись водорода. Но на лаковых поверхностях она вам не помощник.

«Место кошачьего преступления» способны ликвидировать и слабый раствор марганцовки, и сок лимона, и даже чайная заварка. А вот применение нашатырного спирта противопоказано. Аммиак, который в нём содержится, содержится и в кошачьей мочи. А потому может привлекать животное и побуждать его к повторному «хулиганству».