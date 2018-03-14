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Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным

14 марта 2018 07:45
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Волею судьбы эти собаки оказались на улице. Их хрупкие жизни могли оборваться из-за жестокости и безответственности. Если бы не добрые люди, в чьих сердцах теплится сострадание.

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-1

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-3

Алина Сладовская, организатор и куратор благотворительного проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили. До и после»:
Данный проект был создан для того, чтобы привлечь внимание общественности к законам, которые регулируют содержание домашних животных, и разведения их. Мы не зря назвали «Мы в ответе за тех, кого приручили. До и после». Мы хотим показать, какие они были до того, как они попали в добрые руки к участникам нашего проекта и какие они стали, когда их вылечили, откормили, помыли, и у них есть шанс попасть в новую любящую семью.

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-6

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-8

Алина Сладовская:
От данного проекта мы хотим, конечно же, отклика общественности. Чтобы в нашей стране к данной проблеме, было цивилизованное отношение. И, конечно же, каждого участника нашего проекта можно будет забрать к себе в любящие руки.

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-11

Не остались равнодушными к судьбе братьев наших меньших и успешные мужчины города. Они рассказали, что их воодушевило на участие в проекте.

Алексей Хлестов, певец:
Почему в этом проекте? А почему нет? Давайте так: мы действительно можем обратить внимание на эту проблему. И призвать всех к тому, чтобы заботиться о наших близких маленьких зверюшках. 

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-14

Игорь Бугаенко, чемпион Беларуси, Европы и мира по кикбоксингу:
Принял участие в этой акции, потому что мы в ответе за тех, кого приручили. У меня у самого есть животное – собака, и я в ответе за неё. И хочу, чтобы все остальные люди, которые приручают какое-либо животное, и они за него отвечали.

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-17

Андрей Ткачёв, фитнес-тренер:
Эта проблема не просто актуальна. Она стоит очень остро. Например, после визита в Грузию меня очень поразило то отношение к бездомным домашним животным, которое у них есть там. 

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-20

Сегодня  четвероногие модели участвуют в фотосессии и очень стараются. Ведь фото «после» – жизненно важно. 

Алексей Хлестов: «Мы действительно можем обратить внимание на проблему». Как благотворительный проект помогает бездомным животным-23

Если вы хотите приютить одного из этих малышей или оказать любую другую помощь, позвоните по телефону, указанному на экране.

# Благотворительная акция # Фотофакт # Животные # Человек и животные # Алексей Хлестов # Андрей Ткачев # Алина Сладовская # Игорь Бугаенко

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