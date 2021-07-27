Как помочь котам в жару? Рассказывает ветеринар

Низкая влажность воздуха и высокая температура зачастую становятся причиной перегрева для наших домашних питомцев. Особенно страдают изнеженные породистые коты, которые самостоятельно бороться с перегревом не могут.

Елена Коршаковская, ветеринарный врач-терапевт:

Хуже всего переносят жару возрастные питомцы, также кошки, у которых есть заболевания сердечно-сосудистой системы, с избыточным весом, персидские коты и шотландская порода кошек. Они являются брахицефалами, у них приплюснутая мордочка и сужение ноздрей.

Не стоит бездумно состригать котам шерсть. Природа ничего не придумала зря. Именно под шерстью питомцев находится воздушная камера, где воздух сохраняет постоянную температуру 38-39 °C, что помогает животному согреться в холод и поддерживать нормальную температуру тела в жару.

Елена Коршаковская:

Можно оставлять включенный кондиционер, только не выставлять его на полную мощность. Мы можем открыть окна, но не забываем про то, что у вас должна быть сетка антикошка, обязательно защищаем, потому что питомцы могут выпадать из окон.

В жару рекомендуется давать питомцам влажные корма – пресервы, консервы, которые содержат большое количество влаги. Мы должны обязательно обеспечить свободный доступ к воде. Вода должна быть чистая, проточная. Она должна быть в свободном доступе, в большом количестве, и она всегда должна быть свежая.

Если кот начинает дышать «по-собачьи» с высунутым языком – знайте, питомец близок к перегреву и без вашей помощи ему не обойтись. Важно скорее охладить животное. Но ни в коем случае не обливать холодной водой. Поместите питомца в прохладное место, оберните влажным полотенцем и промокните мордочку и лапы. Если четвероногому не становится лучше – срочно обратитесь к ветеринару.

Елена Коршаковская:

Если вы собираетесь перевозить вашего питомца, куда-то собираетесь в дорогу, у вас должна быть обязательно бутылочка с водой для того, чтобы вы могли обеспечить питомца необходимым количеством воды. Ни в коем случае не оставляем питомца в машине с закрытыми окнами, т. к. мы можем подвергнуть питомца тепловому удару.

Как ни странно, особая опасность в жару подстерегает питомцев без шерсти и с белым окрасом. Важно следить, чтобы такой питомец не перегрелся, потому как отсутствие шерсти способствует более быстрому нагреванию тела. Об этом не понаслышке знает белорусская певица Зина, ведь у нее дома живет аж четыре сфинкса.

Зина Куприянович, певица:

Так получилось, что у меня был маленький котенок Сара, она выросла, и мы решили, что хотим еще больше маленьких котят. Практически целый день они могут спать, раза три они бодрствуют, кушают и опять ложатся спать.

Мы даем теплую еду для правильного теплообмена, чтобы летом они не перегревались. Маме ставим во всех комнатах холодную воду. Малышки еще не пьют воду, потому что им по возрасту еще нельзя. Открываем ванну, они в ней тоже охлаждаются и также пьют водичку из крана.

Кошки породы сфинкс требуют особого внимания в жару. Такие питомцы обильно потеют и их нужно своевременно купать или обтирать влажной салфеткой. Избыток пота и закупорка протоков могут вызвать серьезные проблемы с кожей.

Зина Куприянович:

У сфинксов есть такая особенность: им летом категорически запрещено попадать на прямые солнечные лучи. Поэтому мы стараемся, чтобы все котятки находились либо в домике, либо убираем с подоконника, чтобы избежать этих тепловых, солнечных ударов и ожогов.