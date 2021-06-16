За один раз всё и не посмотришь. Чем Минский зоопарк удивляет своих посетителей?

Путешествие в мир животных. Еще одна неизменная точка притяжения детворы – Минский зоопарк. Уникальный музей живой природы под открытым небом. Место, где можно пропадать всей семьей день напролет и получить настоящий заряд зоотерапии. Сегодня его коллекция насчитывает более 400 видов экзотических животных и редких экземпляров фауны Беларуси, в том числе занесенных в Красную книгу, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Ольга Колмакова, методист Минского зоопарка:

Мы находимся на старой территории Минского зоопарка. За последние несколько лет здесь произошла реконструкция некоторых вольеров. Реконструировали вольер для медведей, для фазанов. Не так давно мы открыли околоводную тропу. Это было осенью. Наши посетители могут это в полной мере оценить, прогуляться по мостикам, покормить птичек только в этом сезоне.

На естественных заводях Свислочи круглый год обитают водоплавающие птицы. Совсем недавно здесь обновили околоводную тропу, длина которой составляет 200 метров. Любой желающий может покормить птиц, насладиться природой и узнать любопытные факты: вдоль тропы есть информационные стенды, которые рассказывают про обитателей зоопарка. Тем, кто хочет познакомиться с питомцами ближе, рекомендуем отправиться к контактной площадке, где свободно разгуливают домашние животные, которых можно погладить и покормить.

Ольга Колмакова:

В этой части зоопарка находится контактная площадка. Там содержатся различные животные, которых можно покормить. Это кролики, гуси, различные виды курочек и петушков. И конечно, всеми любимые козочки. Ребятам очень нравится. Сезон уже в зоопарке в разгаре. Весной у нас появилось достаточно много малышей. Это козлята, муфлоны, подрастает верблюжонок. Это доставляет радость нашим посетителям: увидеть, погладить, пообщаться.

Территория минского зоопарка – это бесконечные тропинки, лужайки, вольеры под открытым небом, где посетители могут понаблюдать за жизнью его обитателей. Перечислить всех невозможно. А значит, это повод нанести несколько визитов.

Ольга Колмакова:

Здесь расположен павильон экзотариум, дельфинарий. Не так далеко вход в парк динозавров. Здесь расположены вольеры, которые предназначены для содержания обезьян как в холодный период, так и в летний. Погода уже более-менее теплая, поэтому некоторые наши обитатели переехали в уличные вольеры. Например, сейчас мы находимся возле вольера мартышек-гусар. Они уже гуляют на улице и радуют наших посетителей.