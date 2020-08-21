Как помочь домашнему животному в жару? Советы ветеринара

Летний зной – сущая пытка не только для людей, но и для домашних животных. Из-за жары четвероногие могут пострадать от теплового удара. Признаки недуга: частое и шумное дыхание, покраснение слизистых оболочек и языка, выделение вязкой слюны, вялость, нарушение координации и даже рвота.

Ольга Багаева, ветеринарный врач-терапевт, дерматолог:

Очень страдают животные с густым мехом, это северные породы: маламуты, хаски, поэтому активности им следует избегать. По возможности гулять в тенистых местах и в местах возле водоема.

Алена – счастливица двух самоедов: Дюши и Мии. Девушка признается, что в жаркую погоду активность у мохнатых друзей снижается, а животные много пьют воды и прячутся от палящего солнца.

Алена Лукашонок, владелица самоедов:

Они ищут теньки под деревьями, залезают в кусты, в грядки, разрывают землю, ложатся. Пушистые собаки длинношерстные переносят жару на самом деле даже легче, чем гладкошерстные.

Юлия Богатко, владелица йоркширских терьеров:

Стараемся избегать сильного солнца, побольше питьевой режим, не оставляем надолго в машине, оставляем небольшие щелочки в окнах.

Если температура за окном зашкаливает, не рискуйте и оставьте питомца дома. В такую погоду собаку выводить на прогулку лучше рано утром и поздно вечером, когда жара ослабит позиции. Если избежать дневного променада не удалось, то сократите пребывание на улице до 15 минут. Прихватите с собой воду и автопоилку, чтобы четвероногий друг смог в любой момент утолить жажду. Ольга Багаева:

Есть часть животных, которые попадают в группу риска, – это наши питомцы с короткими мордочками – брахицефалы. Это молодые питомцы в возрасте до полугода: котята, щенки. Пожилые питомцы и животные с хроническими патологиями: с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астмой. И животные с лишним весом.

Брить кошку или собаку налысо летом категорически нельзя. Это не защитит питомца от жары, а лишь увеличит риск солнечного ожога. Чтобы охладить своего любимца, периодически смачивайте водой голову, лапки и ушки. Ольга Багаева:

Терморегуляция у животных не осуществляется через кожу, они регулируют температуру через дыхание. Для примера, в покое дыхательных движений 20-40, когда жарко, оно в десятки раз увеличивается: до 300-400 дыхательных движений в минуту. Стрижка может немножко помочь не перегреваться, но регулировать температуру ни в коем случае не помогает, поэтому основная – это вычесывание густого подшерстка.

Юлия Самусенко, корреспондент:

Главное – соблюдать режим прогулок и не оставлять животных в душных и закрытых помещениях.