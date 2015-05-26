Дельфинотерапия: в чем уникальность этих божественных и мистических животных?

Ещё с древних времён им приписывали человеческие и даже божественные качества. Дельфинов связывали с чем-то мистическим и загадочным. Древние греки верили, что дельфины спасают тонущих и перевозят души моряков на остров блаженства. По другой легенде - дух утонувшего человека вселяется в тело дельфинов, и попадая на землю, он превращается в прекрасного мужчину.

О том, что дельфины могут еще и лечить, наверное, знают многие.

Маленький Миша занимается уже второй год. Побороть некоторые проблемы с речью малыша родители решили именно с помощью дельфинотерапии. Уже сейчас видны результаты: медленно, но верно малыш идёт на поправку.

Суть самого процесса дельфинотерапии состоит в психологическом воздействии млекопитающего на пациента и излучении им ультразвука. В отличие от многих других методов, ультразвук действует именно на клетки, из которых состоит наш организм. Однако стоит помнить, что не каждый дельфин способен лечить.

У дельфинов маленькие глазки, зато довольно острое зрение. Все команды воспринимает еще и на слух с помощью специальных бриф сигналов и свистка. Определенное количество свистов имеет свое значение.