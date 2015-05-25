Какие условия предлагает VIP-досуг и отели для животных?

Новость о том, что одна из компаний разработала высокотехнологичную собачью будку класса люкс стоимостью 300 тыс. долларов совсем недавно облетела весь мир. Чего в ней только нет: и беговая дорожка и SPA-система с джакузи, персональный светильник, автоматизированная кормушка. В общем, не дом, а мечта для всех животных!

Но как быть, когда питомец привык к VIP-условиям, а хозяевам нужно срочно уехать? Оставить четвероногого друга семьи не с кем и тогда на помощь приходят гостиницы и отели для животных класса люкс.

Появляться по всему миру они стали еще в 70-х годах прошлого века и сегодня такие учреждения весьма популярны на западе.

Так какие же условия предлагает VIP-досуг и отели для животных и как обстоят дела у нас в Беларуси?