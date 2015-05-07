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Животные, спасенные из лабораторий, стали моделями фотосессии по мотивам "Алисы в Стране Чудес"

07 мая 2015 11:18
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Новости Италии. Одна итальянская благотворительная организация для животных недавно отпраздновала 10-летний юбилей милейшим образом, устроив тематическую фотосессию по сказке «Алиса в стране чудес». Кролики, мыши, крысы и морские свинки, спасенные из лабораторий или от случаев жестокого обращения, предстали в образе персонажей волшебной истории.

Идея пришла в голову Аттилии Конти, добровольцу спасательного центра La Collina Dei Conigli. Почему Алиса? Потому что и сказка, и история приюта начались с Белого кролика.

Съемки проводила фотограф-любитель Рашель Торато.

Рашель Торато, фотограф:
Я сделала эти фотографии в центре спасения в Монце, недалеко от Милана, вначале сентября. Мне помогали добровольцы Аттилия, Элеонора и Фульвио. Я не профессиональный фотограф, но я питаю огромную страсть к фотографиям. Приюты для животных всегда могут обратиться ко мне!
С мышатами было легче кооперировать, в то время как морские свинки ленились (только еда могла их удержать).

Это не только прекрасная идея празднования юбилея, но и своего рода каталог для тех, кто хотел бы приютить небольшое животное.

Некоторые из фотографий были использованы для благотворительного календаря 2015 года, который помог собрать средства для сотен спасенных животных.

# Благотворительная акция # Фотофакт # Животные # Аттилия Конти # Рашель Торато

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