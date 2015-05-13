Профессиональный уход за собаками. Особенности профессии грумера

Полное преображение домашних животных или груминг. Лет 15 назад парикмахер для четвероногого друга был экзотикой. Сегодня - профессиональный уход за животными - обычное дело.

Серьёзная подготовка и, конечно, любовь к животным.

Специалист по грумингу Яна уверена, что подход можно найти к любому четвероногому клиенту.

Груминг - целая наука об уходе за животными: купание, чистка зубов, ушей и глаз, уход за когтями и шерстью - все это требует осторожности, чтобы не навредить животным.

Например, не стоит пытаться в домашних условиях подстричь собаку канцелярскими ножницами.

Мы все чаще наблюдаем аккуратно постриженных питомцев. Среди которых встречаются и вовсе настоящие четвероногие модели.

Собачья мода определяется практичностью: летом - короткие стрижки, зимой - чтобы не замерзнуть, - подлинней.