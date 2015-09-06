Американка завещала $100 тысяч на уход за попугайчиками

Новости США. Лесли Анн Мандел не стало летом этого года. Как пишет Associated Press, женщина оставила состояние, которое оценивается в 5 млн долларов.

В завещании Лесли Анн просит, чтобы ее маленькие попугайчики (32 птички) продолжали жить в птичьем вольере в ее доме в Ист-Хэмптоне. В документе перечислены имена каждой птички. Женщина создала трастовый фонд, из которого будут оплачиваться расходы на содержание попугаев. Он будет распоряжаться суммой 100 тысяч долларов.

Доверенным лицом назначен пасынок женщины. В его обязанность теперь входит уход еще за двумя питомцами Лесли – кошкой и собакой.

Напомним, это не первый случай, когда четвероногие любимцы в одночасье становятся миллионерами. Так, в декабре 2011 года стало известно, что 94-летняя Мария Асунта из Рима после своей смерти завещала 15 миллионов евро своему коту по кличке Томмазино. Самым богатым животным в мире считается немецкая овчарка по кличке Гюнтер, которая унаследовала 138 миллионов долларов от своей хозяйки Карлотты Либенштайн. Подробнее здесь.