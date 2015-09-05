Прямой эфир

«Селфи» морского котика на фоне пингвинов покорило интернет-пользователей

05 сентября 2015 17:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австралии. На неделе пользователей социальных сетей впечатлила трогательная фотография, сделанная в Австралии. Снимок только выглядит как селфи.

На самом деле автор этого чудесного кадра – британский фотограф Ингер Ван Дейк.

Ради того, чтобы запечатлеть на камеру экзотических животных, она прилетела на остров Маккуори.

Ван Дейк, фотограф (в интервью Mirror):
Это невероятно, я находилась в заповеднике в сопровождении рейнджеров. Несмотря на то, что люди появляются здесь крайне редко, пингвины и морские котики нас совершенно не боялись. К одному из них мне удалось приблизиться почти вплотную.

«Селфи» морского котика на фоне пингвинов покорило интернет-пользователей-1

Отметим, некоторым животным все же удавалось запечатлеть самих себя с помощью фотокамер.  

Минувшим летом, например, на индонезийском острове Бали длиннохвостая макака отобрала у британской туристки камеру и сделала на нее селфи. Любопытно, что камера привлекла обезьяну куда больше, нежели бананы, которые путешественница приготовила для кормления животных. Не постеснялась макака внести коррективы и в образ хозяйки гаджета прежде, чем сделать совместное селфи. Видео здесь

# Животные # Селфи # Ван Дейк

Другие новости рубрики

Все новости
100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии
05 сентября 2015 15:30

100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии

В Австралии c овцы состригли 40 кг шерсти, которые грозили животному гибелью
03 сентября 2015 12:27

В Австралии c овцы состригли 40 кг шерсти, которые грозили животному гибелью

Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота
28 августа 2015 18:27

Галерея мадам Тюссо в США увековечит популярного в соцсетях Сердитого кота