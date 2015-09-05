«Селфи» морского котика на фоне пингвинов покорило интернет-пользователей

Новости Австралии. На неделе пользователей социальных сетей впечатлила трогательная фотография, сделанная в Австралии. Снимок только выглядит как селфи.

На самом деле автор этого чудесного кадра – британский фотограф Ингер Ван Дейк.

Ради того, чтобы запечатлеть на камеру экзотических животных, она прилетела на остров Маккуори.



Ван Дейк, фотограф (в интервью Mirror):

Это невероятно, я находилась в заповеднике в сопровождении рейнджеров. Несмотря на то, что люди появляются здесь крайне редко, пингвины и морские котики нас совершенно не боялись. К одному из них мне удалось приблизиться почти вплотную.