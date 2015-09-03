В Австралии c овцы состригли 40 кг шерсти, которые грозили животному гибелью

Новости Австралии. Австралийские зоозащитники обнаружили в пригороде населенного пункта Канберра огромную одичавшую овцу, которая находилась в тяжелом состоянии из-за огромного слоя покрывавшей ее шерсти. Как выяснилось, на животном было более 40 «лишних» килограммов шерсти.

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Как пишет The New Zealand Herald, на призыв австралийской службы по защите животных откликнулся национальный чемпион, внесенный в Зал славы стригалей Австралии. По его словам, избавить овцу от такого количества войлока – одна из самых сложных задач, которые ему доводилось решать.