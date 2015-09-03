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В Австралии c овцы состригли 40 кг шерсти, которые грозили животному гибелью

03 сентября 2015 12:27
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Новости Австралии. Австралийские зоозащитники обнаружили в пригороде населенного пункта Канберра огромную одичавшую овцу, которая находилась в тяжелом состоянии из-за огромного слоя покрывавшей ее шерсти. Как выяснилось, на животном было более 40 «лишних» килограммов шерсти.

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Как пишет The New Zealand Herald, на призыв австралийской службы по защите животных  откликнулся национальный чемпион, внесенный в Зал славы стригалей Австралии. По его словам, избавить овцу от такого количества войлока – одна из самых сложных задач, которые ему доводилось решать. 

На операцию по удалению 47-сантиметрового слоя свалявшейся шерсти ушло больше часа.

В Австралии c овцы состригли 40 кг шерсти, которые грозили животному гибелью-1

Тэмми Вен Данге, глава общества защиты животных в столичном округе Австралии:
Это одна из самых крупных овец, которых мы когда-либо видели.

Это уже не первый случай обнаружения сбежавшей овцы на Зеленом континенте и в его окрестностях. В 2004 году в Новой Зеландии остригли овцу по кличке Шрек, которая шесть лет провела в бегах. Ее «освободили» от 27 килограммов войлока.

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# Дикие животные # Фотофакт # Животные # Тэмми Вен Данге

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