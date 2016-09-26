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Новости по тегу #Попугай

Птицы яркие и сообразительные: более 40 видов попугаев представлены в музее природы и экологии в Минске
26 сентября 2016 14:20

Птицы яркие и сообразительные: более 40 видов попугаев представлены в музее природы и экологии в Минске

Американка завещала $100 тысяч на уход за попугайчиками
06 сентября 2015 13:29

Американка завещала $100 тысяч на уход за попугайчиками

Райские птицы орнитолога Сергея Шокало
25 июля 2014 11:19

Райские птицы орнитолога Сергея Шокало

22 мая 2012 18:35

Попугай смог спеть, как оперный певец! Хозяева поражены

21 марта 2010 13:43

Американка потратила 75 тысяч долларов на лечение попугая

03 февраля 2010 11:21

Внук после ночной вечеринки наорал на попугая, а бабушка сдала его в полицию