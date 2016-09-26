Новости по тегу #Попугай

Жительница штата Флорида потратила около 75 тысяч долларов на лечение попугайчика, у которого в феврале прошлого года был диагностирован рак.
В Шотландии престарелая жительница городка Бонниригг в 13 километрах от Эдинбурга сдала в полицию нетрезвого внука за то, что он кричал на ее попугая. 19-летний Стефан МакКинсли (Stefan McKinsley) провел выходные в полицейском участке и предстал перед судом 1 февраля.
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