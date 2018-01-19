Хозяйка оставила коту в наследство 30 тысяч евро

Новости Италии. В Сачиле кот Джерри получил в наследство 30 000 евро после смерти хозяйки.
По информации издания La Stampa, женщина не раз говорила, что любит кота больше всех.
В её завещании указано, что в случае возникновения у Джерри проблем со здоровьем, родственники должны идти на любые меры для его спасения. Даже продавать антиквариат и драгоценности.
После смерти хозяйки завещание вступило в силу. В рацион домашнего любимца теперь входят креветки и у него есть четыре лежанки.
Осенью 2012 года еще одна итальянка завещала пуделю 2 миллиона евро.
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