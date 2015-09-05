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100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии

05 сентября 2015 15:30
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Новости Австралии. За жизнью этой птицы следит более ста тысяч подписчиков в Instagram. Хозяева Пингвина – так зовут сороку – публикуют трогательные фотографии и видео и не без гордости отмечают: птица стала настоящей любимицей среди пользователей социальных сетей.

100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии -1

Два года назад семья Блум обнаружила сороку у местной библиотеки. Птица ползала по земле и, несмотря на бесконечные попытки, не могла взлететь. Взрослые посчитали абсолютно правильным решением забрать сороку и выходить. Дети называли птенца Пингвином.

100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии -4

С тех пор, признаются они, жизнь круто изменилась. Сорока стала настоящим другом и даже помощником. За годы, проведенные в семье Блум, птица превратилась в члена семьи. Она играет с детьми, сидит на плечах и просто обожает полениться вместе с хозяевами.

Семейство Блум:
Это счастье появилось в нашей жизни после того, как она упала с дерева. Ей было всего около трех недель. Она прямо как собака: сидит себе на дереве, а когда видит нас, хлопает крыльями и показывает, как она рада. Она летает, куда и когда захочет. Часто просто болтается с нами по утрам, а когда дети уходят в школу, летит по своим делам.

100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии -7

13-летний Руэбен Блум говорит, что Пингвин увлекается музыкой, спортом, любит читать, а иногда не прочь побыть и семейным парикмахером и поваром. Судите сами – смотрите фото.

100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии -10

Отметим, аккаунты животных – одни из самых популярных в Instagram. 

На прошлой неделе кошка из Великобритании стала настоящей знаменитостью в социальной сети. Ее фотографии нравятся тысячам пользователей Instagram, а популярности могут позавидовать многие знаменитости. Подробности и фото здесь

# Интернет # Фотофакт # Животные

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