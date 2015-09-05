100 тысяч человек наблюдают за жизнью сороки по кличке Пингвин из Австралии

С тех пор, признаются они, жизнь круто изменилась. Сорока стала настоящим другом и даже помощником. За годы, проведенные в семье Блум, птица превратилась в члена семьи. Она играет с детьми, сидит на плечах и просто обожает полениться вместе с хозяевами.



Семейство Блум:

Это счастье появилось в нашей жизни после того, как она упала с дерева. Ей было всего около трех недель. Она прямо как собака: сидит себе на дереве, а когда видит нас, хлопает крыльями и показывает, как она рада. Она летает, куда и когда захочет. Часто просто болтается с нами по утрам, а когда дети уходят в школу, летит по своим делам.