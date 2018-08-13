«Желательно, чтобы ткань не была тёмных тонов»: врач рассказал, как выбрать шезлонг

Новости Беларуси. Что нужно учесть при выборе шезлонга, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Игорь Волынец, кандидат медицинских наук:

Пластик идёт хорошо, если шезлонг – возле бассейна, речки, озера. Вариант из материи – подходящий. Лён, хлопок, даже синтетическое волокно – они прочные, хорошо удерживают тело.

Синтетическая ткань также подходит.

Нужно, чтоб она была проницаемая, с дырочками такая, чтобы проходил воздух, чтобы вентиляция была. Желательно, чтобы ткань не была тёмных тонов.

Сколько можно отдыхать на шезлонге, чтобы не навредить здоровью?