Сколько можно отдыхать на шезлонге, чтобы не навредить здоровью?

Новости Беларуси. О временном интервале нахождения на шезлонге, который не скажется на здоровье, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Игорь Волынец, кандидат медицинских наук:

Мы в обыденной жизни не находимся на шезлонге. Мы либо ходим, либо сидим, либо лежим. Шезлонг предназначен для временного нахождения, для релаксации.

Сколько это может быть?

Полчаса, час, два часа. Пожалуй, не более.

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