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«Мы нашли слоуфудовскую шаурму в Минске – одну». Почему движение Slow Food мало развито в Беларуси?

10 августа 2018 11:39
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Насыщенный рабочий график, не менее активный отдых, клиповое мышление стандартный набор нашего времени. Сюда же можно смело отнести и фастфуд быстрое питание, которое якобы позволяет нам оптимально существовать в этом жизненном ритме. «Якобы» ключевое слово, которое подтолкнуло сторонников здорового питания активизировать свои силы и создать мировое движение Slow Food. Есть его последователи и в Беларуси.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – координатор проектов Slow Food в Беларуси, председатель сообщества Slow Food Minsk Игорь Данилов.

Какие принципы у сторонников движения Slow Food? Как оно развивается в Беларуси? Узнаете, посмотрев материал.

# Еда # Здоровье # Игорь Данилов

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