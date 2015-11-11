Здравоохранение в Беларуси: почему жители страны посещают медучреждения в два раза чаще в год, чем европейцы

Новости Беларуси. Интересные цифры озвучили 11 июня представители Минздрава. Оказывается, белорусы посещают медицинские учреждения в два раза чаще в год, чем европейцы. И вовсе не потому, что болеют больше. Просто попасть к медицинскому специалисту в Европе гораздо сложнее. Что же касается качества оказываемых у нас медуслуг, эксперты особенно подчеркнули, что самые современные технологии доступны сегодня даже малым белорусским городам.

Василий Красовский рассказывает о чуть ли не единственном в мире медицинском методе, который позволяет детально изучить бронхи. А потому фибробронхоскоп в Бешенковичах на вес золота. Он позволяет диагностировать рак на самых ранних стадиях. Раньше такую помощь пациенты могли получить чуть ли не в центрах республиканского уровня.

Алексей Борзенков, врач ультразвуковой диагностики Бешенковичской центральной районной больницы:

Вообще, в нашей больнице делается, можно сказать, весь спектр ультразвуковых исследований.

В районной больнице ежегодно проводят более полутысячи операций – от простых до сложных хирургических вмешательств. К примеру, недавно освоили резекцию желудка. Зачастую она необходима в экстренных случаях, когда счет идет на минуты.

Павел Рулев, анестезиолог-реаниматолог Бешенковичской центральной районной больницы:

Ничем не отличается от областного уровня. Поэтому вся необходимая помощь, которая здесь должна оказываться, оказывается.

О том, как будет развиваться медицина в малых городах и селах, 11 ноября говорили специалисты Министерства здравоохранения. За последние 20 лет в Беларуси создали крепкую систему оказания помощи в регионах, но останавливаться не собираются. К примеру, в районных городах и деревнях появились врачи общей практики. По такому принципу только в Минской области работает уже более 70% амбулаторий.

Ирина Лобах, главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи главного управления здравоохранения Минского областного исполнительного комитета:

Врачи общей практики обучаются не только по общей терапии. У них углубленное изучение идет эндокринологии, неврологии, хирургические аспекты. На мировом уровне это тот же самый семейный врач.

Будущее медицины в том числе и за информационными технологиями. Уже в обозримом будущем пациентов амбулаторий и даже небольших фапов ждут электронные медицинские карты. А чтобы врачи из регионов всегда держали руку на пульсе времени, Минздрав введет в практику телемосты с передовыми специалистами из разных областей.

Людмила Жилевич, заместитель начальника главного управления организации медицинской помощи, начальник отдела первичной помощи Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

Это, конечно, снимало тот вопрос, чтобы пациенту ехать по всем ступеням нашей системы здравоохранения. Врач получал как можно больше исчерпывающей информации, чтобы принять как можно быстрее решение и в плане лечения, и в плане маршрута пациента на другой уровень.

А эта единственная в Беларуси участковая больница с отделением медицинской реабилитации республиканского уровня. Каждый год в этом отделении около 900 пациентов. Столько же жителей в самих Светиловичах. Профиль учреждения – ортопедия и травматология. В небольшой населенный пункт едут и спортсмены, и пациенты, побывавшие в клиниках за границей.

Александр Яткевич, заведующий межрайонным отделением ранней медицинской реабилитации Светиловичской участковой больницы:

Уникальность отделения также в том, что у нас есть источники с минеральной водой, мы оказываем расширенный комплекс услуг для ортопедотравмоталогических больных. Мы совсем недавно получили новые аппараты для разработки рук и ног. Это физиотеки.

Согласно статистике, Беларусь одна из первых в мире по уровню доступности медицинского обслуживания. В этом направлении намерены развиваться и дальше. В планах – создание межрайонных центров и дальнейшая информатизация сферы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.