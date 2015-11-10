Как набрать вес? Советы диетолога Надежды Рябовой

Пока некоторые из подруг Анастасии мечтают похудеть, сама девушка ломает голову, как набрать парочку килограммов.

На самом деле этот процесс - не из лёгких. Снизить вес гораздо проще, чем его увеличить. В связи с решением проблемы следует комплекс. Лучше посоветоваться со специалистом, чтобы составить индивидуальный план действий.

Чтобы набрать вес, соблюдайте несколько правил. Скорректируйте свой рацион. Употребляйте только здоровую пищу. Никакого фаст-фуда. Старайтесь выстроить меню так, чтобы в один прием попадали жирные, белковые и углеводистые продукты. Если вы хотите набрать парочку килограммов, для вас отлично подойдут каши, молочные продукты, орехи, семечки, жирные сорта рыбы, отварное мясо.

Также не забывайте о постоянных перекусах. Берите на работу собойки.

Чтобы набрать парочку кило, важно соблюдать правильный питьевой режим. Это одна из гарантий здорового организма. А значит, и оптимального веса. Норма - 1 мл. на 1 кг. массы тела.

Если вы хотите набрать вес, обязательно занимайтесь спортом. Особое внимание уделите силовым нагрузкам. Тренировки должны проходить трижды в неделю. Кстати, заниматься лучше с утра. Это дополнительно разожжёт аппетит во второй половине дня.

Чтобы привести вес в норму, обязательно избавьтесь от стрессов. Ведь они негативно влияют на работу организма в целом и объем веществ. А главное - верьте, у вас всё получится!