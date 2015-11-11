Боли в спине? Поможет лечебная физкультура и точечный массаж!

Позвоночник - один из важных органов нашего тела. В позвоночнике человека насчитывается от 32 до 34 позвонков. Нагрузка на каркас невероятно велика. Поэтому могут возникать проблемы. А обычная боль без своевременного вмешательства врача может привести к сложному и длительному лечению.

Лекарством от болей в спине может стать лечебная физкультура. Комплекс упражнений способствует улучшению тонуса, укреплению мышц, улучшению самочувствия и сокращению спазмов.

В период обострения болей в спине не нужно пытаться самостоятельно себе помочь. Лечение обязательно должен назначать врач. После улучшения самочувствия, лечебная физкультура проводится под контролем инструктора. А уже после полного выздоровления, регулярные физические нагрузки - спасение от многих недугов.

Разогреет мышцы и улучшит кровообращение самый обычный массаж. Он известен в глубокой древности. К тому же его применяли после боев для устранения опухоли на теле.