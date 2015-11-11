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Нано-продукция: ранозаживляющий материал нового поколения

11 ноября 2015 09:37
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Хитомед-пласт для быстрого заживления ран и ожогов наши специалисты разработали ещё год назад. В его основе вещество - хитозан, обладающее антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Раневое покрытие в разы быстрее заживляет повреждения. А содержащие в повязке нано-волокна, вытягивают плохие образования.

Новый продукт уже опробовали желающие белорусы. В мире некоторые страны тоже оценили пользу такой нано-продукции. Только собственного производства.

К слову, научная разработка будет доступна как медучреждениям в Беларуси, так и во многих аптеках.

Ранозаживляющий материал нового поколения обязательно проходит стерилизацию. Так что продукт безопасен и эффективен. Что интересно: у него очень тонкое покрытие, которое после заживления ран рассасывается и не видно глазу.

Таких покрытий выпустили пока около 600. В следующем году планируется наладить производство  - 50 тысяч. И кроме всего прочего, «умный пластырь» будет ещё и экспортироваться.

 

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Изобретения # Надежда Шавлюго # Виктор Данишевский # Николай Прокопчук

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