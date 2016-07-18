Диетолог Светлана Кашицкая: Выпивайте ежедневно 8 стаканов воды!

Мы рады продолжить с вами разговор о здоровом питании. В питании очень важную роль играет вода. Потому что вода занимает в нашем теле 45-75% всего веса. Зачем она нужна?

Миф №1: При большом употреблении воды, мы увеличиваем нагрузку на почки, и это вредно.

Реальность: вода жизненно необходима для здоровья ваших почек.

Миф №2: я не могу пить много воды, потому что у меня отёки. Это не так. Вода предотвращает отёки.Первый признак – если у вас есть отёки, значит вы пьёте мало воды. Когда вы пьёте мало воды, ваш организм пугается и пытается сохранить всю жидкость, практически не выпуская её наружу.

Если вы едите солёную пищу, то эту соль необходимо разбавить. Например, летняя пора – некоторые любят сухую рыбку. Одна вобла в среднем содержит 10 грамм соли. Это значит, на каждые 10 грамм соли ваш организм задержит один литр воды. Для того, чтобы отёки не возникли, нужно выпить дополнительно воду – в организме должен наступить баланс между солью и водой.

Выпивайте ежедневно 8 стаканов воды. А если вы занимаетесь физическим трудом, или у вас интенсивные тренировки, – не менее 12 стаканов.

А для того, чтобы вам было легко сейчас летом, добавляйте в вашу воду натуральные ароматизаторы: мяту, базилик, корицу, сок лимона, лайма.