Молочная продукция: на что следует обращать внимание?

Сегодня мы поговорим о продуктах, без которых мы не можем обойтись каждый день. Начнём с молочной продукции.

Молочная продукция представлена многими видами. В первую очередь – это питьевое молоко. Это классический продукт, который подвергается минимальной термической переработке.

Чем полезно молоко? В молоке содержится оптимальное соотношение белков. Молоко необходимо употреблять каждый день.

Среди молочных продуктов можно выделить группу кисломолочных продуктов. Особенностью их является то, что при производстве используются специальные кисломолочные организмы, они приводят к тому, что молоко изменяет свой вкус и консистенцию: кефир, сметана, йогурты, простокваша. В этих продуктах сохраняется полезное свойство молока. Они содержат оптимальное количество белка, жира, кальция, фосфора, определённое количество витаминов.

Говоря о молочных продуктах, необходимо не забывать об их безопасности. Если вы приобрели продукт в магазине, обратите внимание, какой у него срок годности. Если вы храните продукт в холодильнике, перед тем, как его употребить, тоже посмотрите на этикетку. Если вы вскрыли продукт и не съели его целиком, не храните его долго, не более суток. Крайне важно хранить все продукты в холодильнике.