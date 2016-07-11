Диетолог Светлана Кашицкая о здоровом питании: «Качественно приготовленный шашлык полезнее мяса «по-французски» и драников!»

О шашлыках существует множество мифов. К примеру, что мясо – это вредный, высококалорийный, жирный продукт, который не на пользу нашему организму и от него можно поправиться. Реальность состоит в том, что это не так.

Качественно приготовленный шашлык – блюдо менее калорийное, более полезное, чем стандартное блюдо белорусов – «мясо по-французски» или, к примеру, драники.

А вот правильно выбранное мясо на шашлык будет полезным, вкусным и пойдёт вам на здоровье.

Ни в коем случае не берём жирную шею и не маринуем её в майонезе!

Выбираем постные сорта мяса: прекрасная говядина, великолепная телятина, берём курицу (но обязательно снимите с неё шкурку) и маринуем без майонеза. И тогда этот продукт будет вам на здоровье.

Ещё очень важно время: когда вы едите шашлык. Например, мясной шашлык лучше оставить на обед. Потому что если вы съедите его вечером, то вас будут мучить бессонница, так как ваш пищеварительный тракт всю ночь будет трудиться, а утром у вас не будет аппетита.

Поэтому оставляем мясной шашлык на обед. Вечером лучше, чтобы это был лёгкий рыбный шашлык или овощи-гриль.

Рецепт шашлыка с зеленым маринадом:

Время подготовки: 2 часа

Время приготовления: 20 минут

Количество: 4 порции

1,5 кг говяжьей вырезки;

3 крупные луковицы;

1 лимон;

по 1 пучку тархуна, кинзы, петрушки, базилика;

500 мл газированной минералки;

½ чайной ложки черного перца;

⅕ чайной ложки морской соли.

