«Здесь нет классической трубы, которой все боятся»: в Могилёве открыли новый корпус МРТ

Новости Беларуси. Новый корпус открыли в Могилевской городской больнице скорой медицинской помощи. Трехэтажное здание построено специально для магнитно-резонансного томографа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Аппарат уникальный для Беларуси. Его вес 12 тонн, однако по сравнению с аналогами он менее энергоемкий и шумный. А главное – подходит для особо крупных пациентов и людей, которые боятся замкнутого пространства. С помощью томографа врачи смогут на ранних стадиях диагностировать опасные заболевания и патологические отклонения. Появление нового аппарата МРТ позволит снизить очередность на обследование в Могилеве и области.

Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

В отличие от своих аналогов, он имеет открытый дизайн. Здесь нет классической трубы, которой все боятся, особенно дети. Благодаря этому мы можем обследовать пациентов, особенно детского возраста.

Планируется, что аппарат будет работать в круглосуточном режиме.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Сегодня техническое переоснащение идет во всех регионах во многих учреждения здравоохранения. В первую очередь мы настроены на то, чтобы доступность высокотехнологичных видов медицинской помощи была для всех граждан нашей страны, где бы они ни проживали.