В чём вред и польза попкорна. Объясняет врач-педиатр

Кукурузу европейцы привезли из Америки. Именно древние индейцы обнаружили волшебный эффект: если положить зёрна к огню – они нагреются и начнут взрываться, образуя ту самую вкусную штуку, которую мы знаем как попкорн – бессменного спутника кинопоказов. Изначально владельцы залов не продавали еду и напитки, дабы не пачкать ковры. Но в 1929 году в США началась великая депрессия. Чтобы выжить, пришлось снизить стоимость билетов и начать продавать закуски.

Светлана Ильясевич, врач-педиатр первой категории медицинского центра «Кравира»:

Сам по себе попкорн, как производное кукурузы – не вреден. Кукуруза – это пищевые волокна, витамины, минералы и в попкорне они сохраняются.

Профессиональные спортсмены ценят кукурузу за способность насыщать. В период набора веса, кукурузный крахмал – один из ключевых компонентов. Удивительно, но данный продукт может и помочь похудеть.

Лотки в кинотеатрах пестрят разнообразием: попкорн сладкий, в шоколаде, карамели и фруктовой шубке, солёный с сыром, беконом и луком. Даже самый разборчивый покупатель не останется равнодушным. Говорят, что ещё первые продавцы придумали этот трюк: добавить воздушной кукурузе специй и ароматов и тем самым вызвать у потребителя жажду. Будет жажда – будут высокие продажи газировки. По мнению врачей, именно эта вкусная обжарка и есть самое вредное.

Светлана Ильясевич:

При его приготовлении используются не очень хорошие масла. Добавляются сахар, шоколад, соль, приправы какие-то, то есть, вот там вред.

Заядлые киноманы, будьте начеку. Врачи предупреждают: каждое ведёрко с попкорном – потенциальная угроза. Светлана Ильясевич:

Можно даже говорить об онкологических проблемах. Если говорить о большом количестве сладкого попкорна – это риск развития ожирения, заболеваний поджелудочной железы. Если часто употреблять, особенно при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, могут провоцироваться обострения гастритов, язвы.