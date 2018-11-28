Сколько стоит генетический паспорт в Беларуси и как он может помочь?

Расшифровать код и подобрать ключ к здоровью можно благодаря генетическому паспорту. Данные уникального документа помогают выявить предрасположенность к заболеваниям, спланировать беременность и даже определить спортивные способности.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Если у человека выявляется высокий риск какого-то заболевания, многофакторного, которое зависит и от генов, и от образа жизни человека, то появляется возможность заранее, ещё до первых симптомов провести профилактику, чтобы это заболевание не развивалось.

В лаборатории генетики человека могут рассказать о предрасположенности к диабету, сердечно-сосудистым недугам, остеохондрозу, болезням органов дыхания и некоторым другим. С помощью генного анализа также можно понять, откуда вы родом и проследить историю семьи на десятки поколений назад. Ирма Моссэ:

Приходят к нам обычно бизнесмены лет сорока, которые думают уже, что их ждёт. Особенно если у родителей были какие-то заболевания и если выявляется высокий риск, то это является таким стимулом, что человек буквально в один день бросает курить, нормализует вес, начинает заниматься физкультурой.

Генетический паспорт здоровья сегодня может получить любой желающий. В Институте генетики и цитологии НАН Беларуси их выдают с 2009 года. Стоимость такого паспорта около 600 белорусских рублей. И это весьма приблизительная цена: в какую копеечку обойдется анализ, зависит от категории ДНК-теста, которую выбирает сам пациент. К услугам уникального «паспортного стола» чаще прибегают женщины, которые не могут выносить ребёнка или те, кто ещё только планирует беременность. Лариса Шлома, врач лабораторной диагностики Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

По результатам нашего тестирования мы находим причины невыношенной беременности, а это позволяет врачам правильно подобрать лечение и коррекцию выявленных нарушений. И это приводит к тому, что беременность наступает, благоприятно протекает.

Наша ДНК способна раскрыть многие тайны. Например, генетика помогает определить не только физические данные человека, но и выявить способности к тому или иному виду спорта. Для профессиональных атлетов – это настоящий подарок судьбы. Им генетики могут подсказать не только виды спорта, но и дистанции, на которых спортсмен добьётся больших успехов.

Кристина Бакунович, научный сотрудник лаборатории генетики человека Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

В рамках научных проектов проанализировано более 550 профессиональных спортсменов высшей квалификации, около 33 национальных команд. В классический генетический паспорт входят, в первую очередь, гены, отвечающие за спринтерские способности, гены адаптации к интенсивным физическим нагрузкам, устойчивость к гипоксии.