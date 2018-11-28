Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»

Но для того, чтобы пополнить заряд внутренних батареек, далеко ходить не нужно. Всех желающих оздоровиться и просто отдохнуть от городской суеты приглашают в санаторий «Ружанский».

По результатам последних социсследований, одно из самых популярных желаний у белорусов в конце года – махнуть в отпуск. Оно и понятно: отчёты, подведение итогов – всё это требует немало энергии и сил.

Чем уникален санаторий?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Наш санаторий находится в Брестской области. Ружанская пуща – это является окраиной Беловежской пущи. Чуть больше 100 километров от Бреста, Гродно и Белостока – в таком треугольнике. Край интересен своим историческим наследием. Ружаны – там находится дворец последних Сапег. Интересный костёл, красивая очень церковь и еврейская синагога. Рядом находится местечко Коссово со своими интересными историческими местами.

Санаторий находится в безвизовой зоне, что позволяет отдыхать у нас иностранным гражданам. Активно интересуются нами поляки. Санаторий мы уже дважды в этом году представляли на Международной туристической выставке в Варшаве.

Ещё рядом с нами находится город Ивацевичи – международный крупный узел, что делает удобной транспортную логистику. До Ивацевичей хорошее транспортное сообщение, а оттуда мы уже нашим трансфером встречаем и доставляем в санаторий.

Что входит в комплекс услуг санатория?

Владимир Карпечкин:

У нас много корпусов в структуре санатория – только 5 одних жилых корпусов. Два лечебных корпуса. Отдельно у нас СПА-комплекс с двумя бассейнами. Также у нас имеется аквапарк, спортивная инфраструктура, пляж. Аквапарк – детский, но там комфортно себя чувствуют и взрослые. Джакузи, различные подводные гейзеры, водные пушки – всем там уютно. Следует отметить, что наш санаторий располагает одним из лучших водно-спортивным комплексом.