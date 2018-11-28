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Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»

28 ноября 2018 08:00
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По результатам последних социсследований, одно из самых популярных желаний у белорусов в конце года – махнуть в отпуск. Оно и понятно: отчёты, подведение итогов – всё это требует немало энергии и сил.

Но для того, чтобы пополнить заряд внутренних батареек, далеко ходить не нужно. Всех желающих оздоровиться и просто отдохнуть от городской суеты приглашают в санаторий «Ружанский».

Все подробности про уникальный комплекс рассказал гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» – директор санатория «Ружанский» Владимир Карпечкин.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-1

Чем уникален санаторий?

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:
Наш санаторий находится в Брестской области. Ружанская пуща – это является окраиной Беловежской пущи. Чуть больше 100 километров от Бреста, Гродно и Белостока – в таком треугольнике. Край интересен своим историческим наследием. Ружаны – там находится дворец последних Сапег. Интересный костёл, красивая очень церковь и еврейская синагога. Рядом находится местечко Коссово со своими интересными историческими местами.

Санаторий находится в безвизовой зоне, что позволяет отдыхать у нас иностранным гражданам. Активно интересуются нами поляки. Санаторий мы уже дважды в этом году представляли на Международной туристической выставке в Варшаве.

Ещё рядом с нами находится город Ивацевичи – международный крупный узел, что делает удобной транспортную логистику. До Ивацевичей хорошее транспортное сообщение, а оттуда мы уже нашим трансфером встречаем и доставляем в санаторий.

Что входит в комплекс услуг санатория?

Владимир Карпечкин:
У нас много корпусов в структуре санатория – только 5 одних жилых корпусов. Два лечебных корпуса. Отдельно у нас СПА-комплекс с двумя бассейнами. Также у нас имеется аквапарк, спортивная инфраструктура, пляж. Аквапарк – детский, но там комфортно себя чувствуют и взрослые. Джакузи, различные подводные гейзеры, водные пушки – всем там уютно. Следует отметить, что наш санаторий располагает одним из лучших водно-спортивным комплексом.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-4

По сути, у нас их два: отдельно спа-центр с 25-метровым бассейном, пятью банями, две сауны (русская, турецкая бани, инфракрасная сауна), всевозможные гейзеры, пушки – можно сделать массаж прямо в бассейне.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-7

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-9

Какие направления поддерживает санаторий «Ружанский»?

Владимир Карпечкин:
Наш санаторий многопрофильный. Мы осуществляем деятельность по терапевтическому, педиатрическому профилям, стоматология, гинекология, косметология очень сильно развита.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-12

Отдельное направление занимают гинекологические услуги. Работают опытные доктора. Хорошие диагностические возможности.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-15

Сейчас ведутся переговоры с белорусским разработчиком препарата эндофирин, который мы будем использовать для лечения ряда гинекологических заболеваний, в том числе и бесплодия у женщин.

Требуется определённый курс лечения этим препаратом, и женщины смогут у нас оздоровиться, и решить свои проблемы.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-18

Какой возраст у санатория?

Владимир Карпечкин:
Санаторию, вообще, 13 лет. Самому молодому корпусу – 5 лет. То есть это действительно достаточно юный санаторий. Вместе с тем, нашу материально-техническую базу ставят в число лучших баз в стране, поскольку всё строилось уже в соответствии с современными нормами и подходами. Если говорить про историю, то «Ружанский» начинался, как детский санаторий.

Это была детская лечебно-оздоровительная база. Потому наш основной акционер – Национальный банк Республики Беларусь – активно развивал базу. Санаторий достраивался, развивался.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-21

И на сегодня мы являемся уникальным учреждением, предназначенным для семейного отдыха.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-24

Детям предоставлены возможности оздоровиться. И во время процедур взрослых, они спокойно могут оставить ребёнка с воспитателем в игровых хороших комнатах. Есть игровые автоматы для более взрослых детей. Проводятся детские дискотеки, различные мероприятия.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-27

Сколько стоит отдохнуть в санатории «Ружанский»?

Владимир Карпечкин:
Минимальная стоимость путёвки на сегодня, которую мы реализуем – это 43 рубля за сутки. За номера-люкс, конечно, другой порядок цифр – около 100 рублей.

Но я хочу отметить, что мы проводим гибкую ценовую политику. Вы знаете, что санатории имеют цикличные периоды работы. Летом, конечно, стоимость максимальная. Но в осенне-весенний период, в зависимости от заполняемости санатория, цена меняется.

Надо понимать, что санаторий работает в нескольких режимах. Если вы приезжаете на оздоровление, то оптимальный курс минимум 10 дней.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-30

Наиболее эффективным считается курс 21 день. Если вы приезжаете по туру выходного дня, некоторые приезжают в Беловежскую пущу поохотиться, порыбачить (санаторий находится на берегу прекрасного озера Паперня) – у нас есть всё необходимое для рыбалки (катамараны, лодки), то тур выходного дня стоит ещё дешевле.

Можно купить просто проживание в санатории. Есть возможность докупить отдельные лечебные процедуры.

Безвизовая зона, СПА, семейное оздоровление, рыбалка и охота: что предлагают в белорусском санатории «Ружанский»-33

Какое питание в санатории?

Владимир Карпечкин:
У нас 40% успеха в работе санатория – это еда. Мы развиваем наш общепит. В настоящий момент мы работаем по заказному меню, то есть отдыхающие сами выбирают, какой хотят они рацион.

Также у нас есть хорошее кафе, востребованное, с дискотекой и активным отдыхом.

# Отдых # Здоровье # Владимир Карпечкин

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