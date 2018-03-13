«Заячья губа» – не приговор. Многие мамы сохранили жизнь будущему ребенку»: интервью челюстно-лицевого хирурга

Новости Беларуси. В гостях программы «Большой завтрак» доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии Белорусской медицинской академии последипломного образования. Член Европейской и Американской ассоциаций челюстно-лицевых хирургов, член общества пластических реконструктивно-эстетических хирургов России и Беларуси. Это Дмитрий Александрович Гричанюк.

Ирина Ромбальская, ведущая:

Чем занимается челюстно-лицевой хирург?

Дмитрий Гричанюк, челюстно-лицевой хирург:

Нет ничего важнее для родителей, чем красота лица ребенка. По лицу мы узнаем друг друга, лицом мы общаемся друг с другом. Поэтому если возникают проблемы, они видны не только для родителей, но и для окружающих.

Поэтому нам приходится на ранних этапах сталкиваться с решением этих проблем, чтобы ребенок мог социально развиваться и адаптироваться как в семье, так и в коллективе.

Челюстно-лицевая хирургия подразумевает под собой и стоматологию, и пластическую хирургию. Это все операции, которые проходят и во рту, и снаружи, и шеи.

Ирина Ромбальская:

В какой момент можно понять, что что-то развивается у ребенка не так? На какие внешние признаки стоит обратить внимание?

Дмитрий Гричанюк:

Как только появляются первые зубки у ребенка, он посещает стоматолога, который и дает дальнейшее направление по ликвидации патологических состояний.

Если не было врожденных патологий, то маме, конечно, тяжело определить. Все, мол, хорошо, ребенок растет, развивается, а на самом деле есть определенная задержка в развитии определенных областей. Есть аномалии формирования прикуса, возможны проблемы с дыханием либо со слухом. Есть скрытые моменты, которые мама может не заметить, но заметит профессионал при осмотре данного ребенка.

Поэтому бдительность нельзя терять даже специалистам, у которых большой стаж за плечами.

Ирина Ромбальская:

На каком уровне развита челюстно-лицевая хирургия в Беларуси? С какого возраста выполняются операции детям?

Дмитрий Гричанюк:

Челюстно-лицевая хирургия у нас, я считаю, на высоком уровне. Потому что мы выполняем весь спектр оперативных вмешательств, что касаемо любой врожденной патологии, реконструктивной и пластической хирургии лица.

Мы стоим на высокой позиции в мире. Мне приходится выезжать и оперировать в другие страны. Выезжаю я как волонтер.

У меня довольно большой багаж, и я хочу делиться этим с врачами за рубежом. Тем самым я расширяю и свой опыт.

Ирина Ромбальская:

«Заячья губа» – сегодня уже не приговор?

Дмитрий Гричанюк:

Да. Это уже не приговор.

Если даже на этапах перинатального скрининга отговаривали родителей рожать, то сейчас идет тенденция все равно сохранять. Это совместимый с жизнью порок развития.

Но там нарушение не только эстетически. У такого ребенка целый ряд нарушений функций. И именно координатором таких детей является челюстно-лицевой хирург. И первая операция идет, начиная с двух месяцев, если речь идет именно о «заячьей губе». Ко мне приходит очень много беременных. Это же колоссальный стресс для будущей мамы – услышать такой диагноз на этапе второго скрининга. Это уже довольно большой срок беременности – 19-21 неделя. И благодаря первичной консультации многие мамы сохранили жизнь будущему ребенку.

И сейчас эти прекрасные дети приходят ко мне на консультацию. Они ни чем не отличаются от сверстников – ни умственно, ин в физическом развитии.

Только наличием некоторого рубчика, которой еле заметен, даже для меня. А могло бы и не быть этого ребенка, если бы мама пошла по другому пути.

Ирина Ромбальская:

Чаще стали встречаться у детей брекеты, пластинки. Это больше связано с расширением возможностей специалистов либо больше развивается патологий сейчас?

Дмитрий Гричанюк:

Раньше были гораздо серьезнее деформации, потому что терялись звенья в реабилитации. Сейчас профессионально подходят стоматологи к своей работе и привлекают при необходимости челюстно-лицевого хирурга для консультации.

Есть деформации, корригируемые чисто ортодонтическим путем, а есть деформации, при которых ортодонт может даже и навредить.

При неправильном подходе. Много случаев, где приходится переделывать работы ортодонтической, чтобы формировать нормальную симметрию лица, прикуса.

Ирина Ромбальская:

Существуют ли бытовые привычки, которые несут вред ребенку при формировании прикуса?

Дмитрий Гричанюк:

Детский кариес ведет к потере зубов. Ранняя потеря зубов означает, что челюстная кость не нагружается – дети перестают полноценно жевать. И замедляется рост верхней и нижней челюстей. И из-за этого нарушается прикус.

То есть в первую очередь родителям стоит обращать внимание на наличие кариеса и предотвратить преждевременную потерю зуба.

Сосательный рефлекс у ребенка никто не отменял, но если ты видишь ребенка в 2-3 года с бутылкой и соской – это все приводит к аномалиям прикуса. А ношение брекет-систем на сегодня – это показатель здоровья. Если есть ортодонтическая конструкция во рту у ребенка, значит мама и ребенок преследуют цель нормализовать прикус, чтобы потом не это не коснулось более грубым нарушением.

Родителям не надо бояться, нужно идти к специалисту, должен сформироваться некий кредит доверия к специалисту, чтобы потом остаться у него.

Ирина Ромбальская:

Спасибо большое за беседу. Надеюсь, мамы нас услышали.

Дмитрий Гричанюк:

Хотел бы пожелать будущим мамам не переживать, если выставлен диагноз «врожденная расщелина». Обращайтесь к специалистам.

Обязательно получите консультацию доступную и понятную для вас о всех сроках оперативного вмешательства. И, естественно, мы всегда будем рады помочь, если какая-то имеется проблема.

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