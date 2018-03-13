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«Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы жизни». В Беларуси появится методика молекулярной диагностики

13 марта 2018 06:46
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Новости Беларуси. Предотвратить аллергию можно будет еще до начала ее развития. В Беларуси в скором времени появится современная методика молекулярной диагностики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы жизни». В Беларуси появится методика молекулярной диагностики-1

Такой метод – максимально точный. Из множества потенциальных аллергенов выявляется «та самая» молекула – фактор риска, который в будущем станет раздражителем для организма.

«Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы жизни». В Беларуси появится методика молекулярной диагностики-4


Татьяна Барановская, доцент Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Это возможности так называемой молекулярной аллергологии. Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы, годы жизни. Там уже видно, что ему угрожает или у него растет пик антител, которые превратятся через год-два в болезнь. Мы его на взлете успеем полечить. Вот то, что нас ждет.

«Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы жизни». В Беларуси появится методика молекулярной диагностики-6


В Беларуси от аллергии страдают несколько десятков тысяч человек. И с каждым годом эта цифра стремительно растет. Так за последних два года число больных только весенними обострениями выросло на четверть.

# Медицина # Здоровье # Фотофакт # Татьяна Барановская

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