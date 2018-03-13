«Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы жизни». В Беларуси появится методика молекулярной диагностики

Новости Беларуси. Предотвратить аллергию можно будет еще до начала ее развития. В Беларуси в скором времени появится современная методика молекулярной диагностики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой метод – максимально точный. Из множества потенциальных аллергенов выявляется «та самая» молекула – фактор риска, который в будущем станет раздражителем для организма.



Татьяна Барановская, доцент Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Это возможности так называемой молекулярной аллергологии. Можно просчитывать судьбу человека уже в первые месяцы, годы жизни. Там уже видно, что ему угрожает или у него растет пик антител, которые превратятся через год-два в болезнь. Мы его на взлете успеем полечить. Вот то, что нас ждет.

