Диагностика на ранних стадиях: в Молодечно открыли кабинет скрининга рака
Новости Беларуси. Предотвратить и выявить на ранней стадии: кабинет скрининга рака открылся в Молодечно на базе 2 поликлиники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специалисты начали с того, что составили базу пациентов «группы риска. Главное – не пропустить болезнь, говорят специалисты. Для этого в кабинете скрининга увеличат количество сотрудников и расширят диагностику.
Алена Харевич, врач-онколог по скринингу и раннем выявлении рака РНПЦ онкологии медицинской радиологии им. М. М. Александрова:
Актуальной проблемой на сегодняшний день в диагностике злокачественных новообразований является диагностика на ранних стадиях. Потому что сегодня онкологическое заболевание чащего всего диагностируется на 3-4 стадии.
Дарья Калядич, главный врач УЗ «Молодечненская ЦРБ»:
Люди, которые подлежат скринингу – это здоровые люди, у которых нет заболеваний. У родственников, у них нет в анамнезе заболеваний. Если на лабораторном (первом) этапе мы находим какие-то изменения или предпосылки того, что человек может быть болен, значит, мы его дообследуем в дальнейшем уже другими диагностическими мероприятиями.
Кабинет скрининга рака в Молодечно открылся в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Она рассчитана до 2020 года. Акцент сделан на первичную диагностику: ранний визит к врачу позволит предупредить развитие заболевания.