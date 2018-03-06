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Диагностика на ранних стадиях: в Молодечно открыли кабинет скрининга рака

06 марта 2018 15:45
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Новости Беларуси. Предотвратить и выявить на ранней стадии: кабинет скрининга рака открылся в Молодечно на базе 2 поликлиники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специалисты начали с того, что составили базу пациентов «группы риска. Главное – не пропустить болезнь, говорят специалисты. Для этого в кабинете скрининга увеличат количество сотрудников и расширят диагностику.

Диагностика на ранних стадиях: в Молодечно открыли кабинет скрининга рака-1

Алена Харевич, врач-онколог по скринингу и раннем выявлении рака РНПЦ онкологии медицинской радиологии им. М. М. Александрова:
Актуальной проблемой на сегодняшний день в диагностике злокачественных новообразований является диагностика на ранних стадиях. Потому что сегодня онкологическое заболевание чащего всего диагностируется на 3-4 стадии.

Диагностика на ранних стадиях: в Молодечно открыли кабинет скрининга рака-4

Дарья Калядич, главный врач УЗ «Молодечненская ЦРБ»:
Люди, которые подлежат скринингу – это здоровые люди, у которых нет заболеваний. У родственников, у них нет в анамнезе заболеваний. Если на лабораторном (первом) этапе мы находим какие-то изменения или предпосылки того, что человек может быть болен, значит, мы его дообследуем в дальнейшем уже другими диагностическими мероприятиями.

Кабинет скрининга рака в Молодечно открылся в рамках государственной программы «Здоровье народа и демографическая безопасность». Она рассчитана до 2020 года. Акцент сделан на первичную диагностику: ранний визит к врачу позволит предупредить развитие заболевания.

# Государственная политика в области здравоохранения # Здоровье # Фотофакт # Алена Харевич # Дарья Калядич

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