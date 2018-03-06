Диагностика на ранних стадиях: в Молодечно открыли кабинет скрининга рака

Новости Беларуси. Предотвратить и выявить на ранней стадии: кабинет скрининга рака открылся в Молодечно на базе 2 поликлиники, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Специалисты начали с того, что составили базу пациентов «группы риска. Главное – не пропустить болезнь, говорят специалисты. Для этого в кабинете скрининга увеличат количество сотрудников и расширят диагностику.

Алена Харевич, врач-онколог по скринингу и раннем выявлении рака РНПЦ онкологии медицинской радиологии им. М. М. Александрова:

Актуальной проблемой на сегодняшний день в диагностике злокачественных новообразований является диагностика на ранних стадиях. Потому что сегодня онкологическое заболевание чащего всего диагностируется на 3-4 стадии.