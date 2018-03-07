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Белорусские учёные презентовали мощный лазер для медицины и военной промышленности

07 марта 2018 08:19
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Новости Беларуси. Новейшие лазерные системы. В Минске презентовали мощный лазер для медицины и военной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Устройство может точно определять расстояние до объекта, сообщать данные о его месте расположения и действиях, а также использоваться при обработке различных материалов.

Белорусские учёные презентовали мощный лазер для медицины и военной промышленности-1
Белорусские учёные презентовали мощный лазер для медицины и военной промышленности-2

Максим Богданович, заместитель директора по научной работе Института физики имени Б.И. Степанова:
Это самый мощный лазер с диодной накачкой, который создавался в Республике Беларусь. Его основное назначение – это воздействие на материалы и для различных научных применений.

Виталий Плавский, заместитель директора по научной и инновационной работе Института физики имени Б.И. Степанова: 
Многие изделия, которые разрабатываются в рамках программы, они попадают под всякого рода эмбарго со стороны западных стран как для Российской Федерации, так и для Беларуси. Мы заинтересованы в этих разработках, потому что некоторые из новых изделий просто к нам не поставляются.

Разработаны лазеры в рамках программы Союзного государства. Они поставляются в страны ближнего и дальнего зарубежья, например, в Китай и Германию.

# Медицинское оборудование # Максим Богданович

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