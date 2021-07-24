«Запрет – это триггер». Нутрициолог рассказала, почему жёсткие диеты не дадут желаемый результат

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к фитнес-тренеру Мацкевич Алене.

Мацкевич Алена – нутрициолог, фитнес-тренер, совладелица фитнес-клуба и создатель авторской методики похудения. Влада Родовская:

Расскажите про ваш путь.

Алена Мацкевич, нутрициолог, фитнес-тренер:

Вообще, по образованию я юрист и долгие годы отработала юристом и нотариусом. Но спорт со мной всегда, просто с детства. У меня всегда были гимнастика, плавание, коллектив народного танца, аэробика, шейпинг – это мое все. И со временем я решила попробовать себя как фитнес-тренер, и у меня получилось. И достаточно долгое время я объединяла две эти профессии, то есть была юристом дневным и вечерним фитнес-тренером. Любимая профессия брала верх, и все-таки я распрощалась с юриспруденцией и не пожалела об этом ни на один день. Ушла в фитнес с головой, и через некоторое время мы с моей коллегой открыли фитнес-клуб, который успешно существует уже на протяжении более чем 15 лет.

Влада Родовская:

Как вы решили стать нутрициологом и почему? Алена Мацквеч:

Эта тема меня интересовала в принципе всегда. Правильно сказано, что все идет из семьи. В принципе, у нас в семье всегда была эта тематика, то есть мы всегда старались придерживаться более-менее какого-то грамотного питания, не позволяли себе слишком своенравничать и отклоняться от нормы. Поэтому мне это близко всегда, когда я уже плотно стала работать фитнес-тренером в индустрии спорта, естественно, мне стало понятно, что можно очень много энергии тратить в спортивном зале, но результата так и не добиться и всего лишь потому, что вы неправильно питаетесь.

Влада Родовская:

В соцсетях стало очень много специалистов, а как найти настоящего профессионала? Алена Мацкевич:

На самом деле непросто найти его, полагаясь только на соцсети, потому что вполне можно напороться на волка в овечьей шкуре. Грамотные специалисты могут быть недостаточно распиарены в соцсетях и наоборот – тот, кто хорошо распиарился и имеет много подписчиков, не факт, что это на самом деле достойный специалист. Если человек не является тем, что пропагандирует, не выглядит так, как проповедует, то вряд ли он сможет помочь вам. И четко определитесь, кто вам нужен. Если у вас проблема со здоровьем, то, пожалуйста, ищите врача-диетолога. Если вам нужна коррекция вашего питания, составление грамотного рациона, помощь, поддержка, мотивация и контроль, тогда, конечно, к нутрициологу.

Влада Родовская:

На чем основана ваша методика? Алена Мацкевич:

Естественно, как у специалиста с большим опытом, у меня есть своя методика. Я не буду рассказывать все ее секреты. Но я считаю, что моя фишка именно в симбиозе этих двух прекрасных профессий – нутрициолог и фитнес-тренер. Влада Родовская:

И все-таки, чтобы похудеть, подходят больше диеты или правильное питание? Алена Мацкевич:

Не нужно бояться слова диета. Диета – это, в общем-то, правильно составленный рацион, который преследует разные цели: есть лечебные, похудательные диеты. Почему это слово страшит? Потому что, как правило, у людей под словом «диета» подразумевается резкое ограничение своего рациона. Естественно, если речь идет о резком ограничении рациона, то это уже не норма, это плохо, и любой специалист вам об этом скажет. Это стресс для организма, это замедление вашего метаболизма, потеря мышечной массы, злость, нервный срыв. А главное, когда это заканчивается, вы возвращаетесь на круги своя и набираете еще больше. Поэтому, конечно же, правильное питание: вкусное, комфортное. Это и есть гарантия длительного результата.

Влада Родовская:

Какие основные ошибки в питании мы допускаем? Алена Мацкевич:

Как правило, основные ошибки в питании: люди боятся жиров, начинают ограничивать себя в жирных продуктах, но забывают, что поправляемся мы, скорее не от жиров, а от углеводов. То есть тут нужно со всем разбираться. И жиры бывают разные: полезные и не очень. И даже из не очень полезных жиров, насыщенных, все равно вы должны употреблять и немножечко сливочного масла, и немножко молочных продуктов, и мяса. То есть все это ваш специалист вам составит. А вот ограничивать себя в жирах не стоит. Люде недопивают, я имею в виду воду. Вода – это наше все. Оды воде я могу петь бесконечно. Вода – это детокс, это разжижение вашей крови, это все метаболические процессы в вашем организме. Вода влияет на все обменные процессы в организме: ваши кожа, волосы. И вообще, вода – это ваше все. Люди неправильно комбинируют продукты. Даже правильные продукты в неправильной комбинации не дадут вам результат. Не соблюдают режим питания – употребляют продукты в неправильное время.