На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог

Спрос на дезодоранты есть в любое время года, не только жарким летом. Пот – естественная реакция организма, которая способствует очищению пор, правда, нередко он сопровождается неприятным запахом. Тут на помощь и приходит дезодорант.

Кристине Оганнисян:

Я использую дезодорант нечасто, но при покупке обязательно обращаю внимание на состав. Мне важно, чтобы он содержал больше натуральных масел. Не содержал спирт, алюминий и соли, потому что я боюсь аллергических реакций, и желательно, чтобы не было какого-то специфического запаха. Давайте разбираться: дезодорант друг человека или все-таки враг?

Наталья Мишута, врач-косметолог:

Пользоваться дезодорантом можно каждый день. Средство не влияет на потовые железы. Если проблема в чрезмерном потоотделении, нужно обратить внимание на антиперспирант. Отличие антиперспиранта от дезодоранта в том, что он сужает потовые железы, за счет чего пота выделяется меньше. Эффективность его от 24-х до 72-х часов. Но обратите внимание, что средство закупоривает потовые железы, поэтому важно давать коже отдохнуть хотя бы несколько дней в месяц.

Наталья Мишута:

Главное правило – дезодорант или антиперспирант не должен вызывать аллергическую реакцию. Если кожа стала сухой, появились раздражение, зуд, отек – дезодорант вам не подходит. Наибольшую опасность для здоровья женщины несет входящий в состав антиперспиранта алюминий и его соли.

Наталья Мишута:

Попадание этого вещества в кожу может спровоцировать развитие онкопатологий у женщин. Через поры соли алюминия попадают в организм, где накапливаются в мягких тканях внутренних органов, вызывая различные заболевания не только кожных покровов, но и внутренних органов. А что там с дезодорантами для сильной половины человечества? Ведь, как правило, мужчины потеют больше. Значит ли это, что для них дезодоранты менее безопасны?

Наталья Мишута:

Многие известные бренды выпускают дезодоранты для мужчин. По своему составу они схожи с составом женских дезодорантов, антиперспирантов, но по количеству некоторых веществ немного отличаются. Т. к. мужчины потеют более интенсивно, чем женщины, то в составе содержится значительно большее количество алюминия и его солей. При выборе дезодоранта обращайте внимание на состав. В нем не должно быть пропиленгликоля, триклозана, консервантов парабена и фталата Также специалисты рекомендуют отдать предпочтение дезодорантам с низким сроком годности. Главный компонент, который имеет безопасный дезодорант, – минеральные соли.