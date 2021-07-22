На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог

Спрос на дезодоранты есть в любое время года, не только жарким летом. Пот – естественная реакция организма, которая способствует очищению пор, правда, нередко он сопровождается неприятным запахом. Тут на помощь и приходит дезодорант.
Спрос на дезодоранты есть в любое время года, не только жарким летом. Пот – естественная реакция организма, которая способствует очищению пор, правда, нередко он сопровождается неприятным запахом. Тут на помощь и приходит дезодорант.
Кристине Оганнисян:
Я использую дезодорант нечасто, но при покупке обязательно обращаю внимание на состав. Мне важно, чтобы он содержал больше натуральных масел. Не содержал спирт, алюминий и соли, потому что я боюсь аллергических реакций, и желательно, чтобы не было какого-то специфического запаха.
Давайте разбираться: дезодорант друг человека или все-таки враг?
Наталья Мишута, врач-косметолог:
Пользоваться дезодорантом можно каждый день. Средство не влияет на потовые железы. Если проблема в чрезмерном потоотделении, нужно обратить внимание на антиперспирант.
Отличие антиперспиранта от дезодоранта в том, что он сужает потовые железы, за счет чего пота выделяется меньше. Эффективность его от 24-х до 72-х часов. Но обратите внимание, что средство закупоривает потовые железы, поэтому важно давать коже отдохнуть хотя бы несколько дней в месяц.
Наталья Мишута:
Главное правило – дезодорант или антиперспирант не должен вызывать аллергическую реакцию. Если кожа стала сухой, появились раздражение, зуд, отек – дезодорант вам не подходит.
Наибольшую опасность для здоровья женщины несет входящий в состав антиперспиранта алюминий и его соли.
Наталья Мишута:
Попадание этого вещества в кожу может спровоцировать развитие онкопатологий у женщин. Через поры соли алюминия попадают в организм, где накапливаются в мягких тканях внутренних органов, вызывая различные заболевания не только кожных покровов, но и внутренних органов.
А что там с дезодорантами для сильной половины человечества? Ведь, как правило, мужчины потеют больше. Значит ли это, что для них дезодоранты менее безопасны?
Наталья Мишута:
Многие известные бренды выпускают дезодоранты для мужчин. По своему составу они схожи с составом женских дезодорантов, антиперспирантов, но по количеству некоторых веществ немного отличаются. Т. к. мужчины потеют более интенсивно, чем женщины, то в составе содержится значительно большее количество алюминия и его солей.
При выборе дезодоранта обращайте внимание на состав. В нем не должно быть пропиленгликоля, триклозана, консервантов парабена и фталата Также специалисты рекомендуют отдать предпочтение дезодорантам с низким сроком годности. Главный компонент, который имеет безопасный дезодорант, – минеральные соли.
Наносить дезодорант нужно на чистую, сухую кожу. Нельзя наносить на раздраженную или поврежденную. Нежелательно пользоваться дезодорантом перед занятиями спортом или физическими нагрузками, т. к. в это время нарушается терморегуляция организма.