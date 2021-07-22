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На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог

22 июля 2021 07:10
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Спрос на дезодоранты есть в любое время года, не только жарким летом. Пот – естественная реакция организма, которая способствует очищению пор, правда, нередко он сопровождается неприятным запахом. Тут на помощь и приходит дезодорант.

На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог -1

Кристине Оганнисян:
Я использую дезодорант нечасто, но при покупке обязательно обращаю внимание на состав. Мне важно, чтобы он содержал больше натуральных масел. Не содержал спирт, алюминий и соли, потому что я боюсь аллергических реакций, и желательно, чтобы не было какого-то специфического запаха.

Давайте разбираться: дезодорант друг человека или все-таки враг?

На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог -4

Наталья Мишута, врач-косметолог:
Пользоваться дезодорантом можно каждый день. Средство не влияет на потовые железы. Если проблема в чрезмерном потоотделении, нужно обратить внимание на антиперспирант.

Отличие антиперспиранта от дезодоранта в том, что он сужает потовые железы, за счет чего пота выделяется меньше. Эффективность его от 24-х до 72-х часов. Но обратите внимание, что средство закупоривает потовые железы, поэтому важно давать коже отдохнуть хотя бы несколько дней в месяц.

На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог -7

Наталья Мишута:
Главное правило – дезодорант или антиперспирант не должен вызывать аллергическую реакцию. Если кожа стала сухой, появились раздражение, зуд, отек – дезодорант вам не подходит.

Наибольшую опасность для здоровья женщины несет входящий в состав антиперспиранта алюминий и его соли.

На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог -10

Наталья Мишута:
Попадание этого вещества в кожу может спровоцировать развитие онкопатологий у женщин. Через поры соли алюминия попадают в организм, где накапливаются в мягких тканях внутренних органов, вызывая различные заболевания не только кожных покровов, но и внутренних органов.

А что там с дезодорантами для сильной половины человечества? Ведь, как правило, мужчины потеют больше. Значит ли это, что для них дезодоранты менее безопасны?

На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог -13

Наталья Мишута:
Многие известные бренды выпускают дезодоранты для мужчин. По своему составу они схожи с составом женских дезодорантов, антиперспирантов, но по количеству некоторых веществ немного отличаются. Т. к. мужчины потеют более интенсивно, чем женщины, то в составе содержится значительно большее количество алюминия и его солей.

При выборе дезодоранта обращайте внимание на состав. В нем не должно быть пропиленгликоля, триклозана, консервантов парабена и фталата Также специалисты рекомендуют отдать предпочтение дезодорантам с низким сроком годности. Главный компонент, который имеет безопасный дезодорант, – минеральные соли.

На что стоит обратить внимание при выборе дезодоранта или антиперспиранта? Рассказывает врач-косметолог -16

Наносить дезодорант нужно на чистую, сухую кожу. Нельзя наносить на раздраженную или поврежденную. Нежелательно пользоваться дезодорантом перед занятиями спортом или физическими нагрузками, т. к. в это время нарушается терморегуляция организма.

# Косметология # Здоровье # Кристине Оганнисян # Наталья Мишута # Юлия Пашкевич # Фотофакт # Здоровье

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