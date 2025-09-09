«Неман» обыграл «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею

Голевую перестрелку выдали «Неман» и «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет на второй минуте отрыл Малашкевич. Затем настало время сталеваров. К середине встречи они вели 3:1. Представители Гродно просто так сдаваться не собирались. На 50-й минуте нивелировав отставание, после чего соперники по разу огорчили друг друга. Основное время завершилось вничью – 4:4. В отвертайме Поддубный принес победу «Неману». В других встречах «Славутич» минимально переиграл «Химик», а «Шахтер» по буллитам уступил «Лиде» – 2:3.