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«Неман» обыграл «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею

09 сентября 2025 12:27
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Голевую перестрелку выдали «Неман» и «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Счет на второй минуте отрыл Малашкевич. Затем настало время сталеваров. К середине встречи они вели 3:1. Представители Гродно просто так сдаваться не собирались. На 50-й минуте нивелировав отставание, после чего соперники по разу огорчили друг друга. Основное время завершилось вничью – 4:4. В отвертайме Поддубный принес победу «Неману». В других встречах «Славутич» минимально переиграл «Химик», а «Шахтер» по буллитам уступил «Лиде» – 2:3.

# Хоккей Беларуси

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