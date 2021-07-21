Почему появляются отёки в жару и что нужно делать, чтобы избавиться от них? Рассказывает врач

Лето – это серьезное испытание для наших ног. К вечеру обувь становится как будто мала, одежда оставляет следы на теле. Именно в это жаркое время многие сталкиваются с отеками, от которых страдает чуть ли не каждый третий человек на Земле.

Татьяна Костян, врач-терапевт медицинского центра «Нордин»:

Отеки – это скопление жидкости в тканях. Высокая температура окружающей среды провоцирует в большей степени процессы терморегуляции для самоохлаждения организма. Основными механизмами являются расширение периферических сосудов, в результате чего от нагрева вены расширяются и нарушается отток крови, что способствует скоплению жидкости, застоям и отекам нижних конечностей.

Большую предрасположенность имеют люди в пожилом возрасте, с ожирением, варикозом, сидячей работой или длительным нахождением на открытом воздухе. По мнению врачей, отеки в жару считаются чуть ли не естественным явлением. Просто важно знать, что может повлиять на их появление и, по возможности, избегать этих причин.

Татьяна Костян:

Предпочтение отдавать чистой обычной воде, потому что все соки, компоты, напитки будут не утолять жажду, а, наоборот, ее провоцировать. Избегать продуктов соленых, копченых, острых, что тоже провоцируют жажду и накопление жидкости в организме.

Должна быть удобная обувь. Женщинам лучше выбирать низкий каблук либо без каблука, чтобы не было большого количества ремешков и передавливания.

Если у вас работа, связанная с сидячим положением, можно приобрести массажные коврики, валики, мячики, чтобы пару минут уделять гимнастике для ног.

Категорически не рекомендуется пить по собственному назначению никаких мочегонных препаратов в попытках вывести «лишнюю жидкость», все подобные средства может назначить только врач.

Дина Эль-Диэфи, врач-ангиохирург медицинского центра «Нордин»:

Зачастую данные отеки образуются вследствие варикозной болезни ног, хронических лимфостазов. Летом они усугубляются за счет того, что пациенты носят обувь не ортопедическую без задников. Отеки образуются в области голеностопа. Таким пациентам можно и нужно помочь. Существуют препараты диасминового ряда, которые очень хорошо принимать летом, особенно в жаркую пору года. Кроме препаратов и питьевого режима большого эффекта можно достичь с помощью физиопроцедур.

Дина Эль-Диэфи:

Это может быть пневмомассаж, пневмосапожок, лимфодренажный массаж. Я своим пациентам не рекомендую такие виды лечения, как обтирание льдом либо контрастный душ, они, к сожалению, не помогают. Бассейн, велотренажер. Если пациент ходит в спортивный зал, то тогда нужно делать упор на беговую дорожку, велотренажер, эллипс.

Если эта неприятность все-таки случается, но с легкостью спадает к утру, волнению нет места. Но если отек не проходит даже после хорошего отдыха, здесь придется обращаться к врачу, который сможет поставить правильный диагноз.