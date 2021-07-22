«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться?

Вероника Макаревич, корреспондент:

Когда за окном беспощадный июльский плюс, шанс заполучить целый букет летних болячек невероятно высок. Среди самых распространенных заболеваний знойной поры выделяют не только солнечные и тепловые удары. Неправильное хранение продуктов питания и абсолютное игнорирование правил личной гигиены – прямой путь к развитию пищевых отравлений.

К так называемым бомбам замедленного действия, как правило, относят многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной, мясные деликатесы.

Юлия Бычинская, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:

Кишечные инфекции имеют определенный сезонный подъем, обычно это летний и осенний период. Возбудителей очень много, они имеют и бактериальную, и вирусную природу. Бактериальные инфекции – это сальмонеллы, стафилококки – это наиболее тяжело переносимые заболевания, вплоть даже до летальных исходов, в частности сальмонеллез. Вирусной природы – норовирусы и ротавирусы.

Гигиена превыше всего. Облюбовать ваше лакомство вирус может не только при условии неправильного хранения. На поверхности плохо помытых фруктов, овощей также могут оставаться возбудители инфекционных заболеваний.

Юлия Бычинская:

Причины пищевых отравлений многочисленны и многообразны. Первая – это условия хранения и сроки годности продукции. Покупатель может нести сырую и готовую продукцию вместе, произойдет микробное обсеменение этой продукции, и впоследствии может возникнуть инфекция.

Встречается вопрос по поводу покупки продуктов в местах несанкционированной торговли, что запрещено. Покупатели подвергают себя большому риску. Продукция может быть собрана в каких-то местах, которые запрещены. Например, ягоды и грибы собираются вдоль трассы и дорог. Также может предлагаться домашняя консервация, которая может быть опасна и вызывать такое заболевание, как ботулизм, которое является смертельно опасным.

Но как избежать неприятностей, когда встреча с вирусом все-таки состоялась? Симптомы заражения бывают разной степени тяжести и появляются спустя пару часов, а то и дней после еды. Характерные – тошнота, головные боли и боли в животе. А в некоторых особо опасных случаях встречаются судороги и даже затемнение сознания.

Терпеть недомогание и ждать чуда – табу! Необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

Юлия Бычинская:

Продукты даже визуально кажутся годными, однако есть определенные меры профилактики. Обязательно нужно осмотреть при покупке продуктов их условия хранения и сроки годности. Если вы приобрели фрукты, овощи или зелень, то эти продукты необходимо очень тщательно промывать, где-то отваривать, ошпаривать.