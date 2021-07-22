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«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться?

22 июля 2021 07:51
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Вероника Макаревич, корреспондент:
Когда за окном беспощадный июльский плюс, шанс заполучить целый букет летних болячек невероятно высок. Среди самых распространенных заболеваний знойной поры выделяют не только солнечные и тепловые удары. Неправильное хранение продуктов питания и абсолютное игнорирование правил личной гигиены – прямой путь к развитию пищевых отравлений.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -1

К так называемым бомбам замедленного действия, как правило, относят многокомпонентные салаты, заправленные майонезом или сметаной, мясные деликатесы.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -4

Юлия Бычинская, врач-гигиенист ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»:
Кишечные инфекции имеют определенный сезонный подъем, обычно это летний и осенний период. Возбудителей очень много, они имеют и бактериальную, и вирусную природу. Бактериальные инфекции – это сальмонеллы, стафилококки – это наиболее тяжело переносимые заболевания, вплоть даже до летальных исходов, в частности сальмонеллез. Вирусной природы – норовирусы и ротавирусы.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -7

Гигиена превыше всего. Облюбовать ваше лакомство вирус может не только при условии неправильного хранения. На поверхности плохо помытых фруктов, овощей также могут оставаться возбудители инфекционных заболеваний.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -10

Юлия Бычинская:
Причины пищевых отравлений многочисленны и многообразны. Первая – это условия хранения и сроки годности продукции. Покупатель может нести сырую и готовую продукцию вместе, произойдет микробное обсеменение этой продукции, и впоследствии может возникнуть инфекция.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -13

Встречается вопрос по поводу покупки продуктов в местах несанкционированной торговли, что запрещено. Покупатели подвергают себя большому риску. Продукция может быть собрана в каких-то местах, которые запрещены. Например, ягоды и грибы собираются вдоль трассы и дорог. Также может предлагаться домашняя консервация, которая может быть опасна и вызывать такое заболевание, как ботулизм, которое является смертельно опасным.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -16

Но как избежать неприятностей, когда встреча с вирусом все-таки состоялась? Симптомы заражения бывают разной степени тяжести и появляются спустя пару часов, а то и дней после еды. Характерные – тошнота, головные боли и боли в животе. А в некоторых особо опасных случаях встречаются судороги и даже затемнение сознания.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -19

Терпеть недомогание и ждать чуда – табу! Необходимо как можно скорее обратиться за профессиональной медицинской помощью.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -22

Юлия Бычинская:
Продукты даже визуально кажутся годными, однако есть определенные меры профилактики. Обязательно нужно осмотреть при покупке продуктов их условия хранения и сроки годности. Если вы приобрели фрукты, овощи или зелень, то эти продукты необходимо очень тщательно промывать, где-то отваривать, ошпаривать.

«Домашняя консервация может быть опасна». Как правильно хранить продукты в жару, чтобы не отравиться? -25

Следуйте вышеупомянутым правилам – тогда ни один вирус вам будет не страшен.

# Продукты питания # Здоровье # Вероника Макаревич # Юлия Бычинская # Фотофакт # Здоровье

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