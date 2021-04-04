Загораем правильно: как выбрать солнцезащитный крем и не допустить проблем с кожей

Вместе с первыми долгожданными лучами солнца нас подстерегают и опасности, рассказали в программе «Плюс-минус». Как отреагирует кожа на солнечную атаку? И что можно сделать, чтобы от погожих дней получить максимум позитива и никаких проблем? Советы нашего эксперта.

Екатерина Карпилович, косметолог:

В весенне-летний период очень активны солнечные лучи. И вы уже начинаете загорать с конца марта – начала апреля, когда активное солнце в самом разгаре. И даже когда вы идете на работу, вы уже получаете загар. Поэтому нужно защитить себя еще перед выходом на улицу.

В безопасности на солнце можно находиться 5 минут для всех типов кожи. Чтобы защитить себя от пагубного воздействия солнечных лучей, лучше пользоваться солнцезащитными кремами. Так как у нас есть пагубное воздействие солнечных лучей А и солнечных лучей В, это совершенно разная защита. Солнечные лучи А проникают очень глубоко в кожу и вызывают фотостарение и ожоги. А солнечные лучи В вызывают мутацию клеток и очень страшное заболевание, самое опасное для кожи – меланому.

При выборе солнцезащитного крема нужно учитывать несколько факторов: это цифра, которая указана на баночке крема, это будет степень защиты и факторы – физический и химический.

На баночке находим UVA и UVB.