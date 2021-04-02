«Можно сделать дома самостоятельно». Эти две процедуры помогут сохранить вам молодость кожи

Екатерина Сухова, массажист, прикладной кинезиолог, косметик:

Тейп снимает часть эпидермиса – ороговевших частичек, поэтому кожа под тейпом сейчас у вас выглядит светлее.

Успеть за всеми новинками бьюти-индустрии – тот еще квест. Новые методики в сфере красоты рождаются каждый день, а некоторые вновь «оживают» после долгой спячки. В XXI веке помолодеть можно не только при помощи уколов и скальпеля, заставить кожу сиять под силу и трендовым техникам, таким как тейпирование и массаж гуаша. Наталья Ульянченко, руководитель центра кинезиологии:

Плюсы тейпирования. Первый и самый главный – это то, что это можно сделать дома самостоятельно. Второе – это недорого, это будет дешевле, чем любая уходовая процедура. Эффект мы видим сразу.

Ольга инъекционной косметологии не доверяет, в уходе за кожей предпочтение отдает массажу и кремам на натуральной основе. О тейпировании девушка узнала из интернета и тут же решила попробовать. Яркие клейкие ленты сразу стали фаворитами. Ольга Ковалева:

Массаж гуаша мне очень понравился, я его делала несколько раз, эффект мне очень понравился. Но, естественно, времени на себя очень мало и хочется попробовать что-то еще.

Екатерина Сухова:

В тейпировании используется хлопчатобумажная лента с гипоаллергенным клеем. Эта лента при фиксации на ткани активизирует обменные восстановительные процессы, что способствует коррекции морщин.

Тейпирование пришло к нам из далеких семидесятых. Технологию придумал японский спортивный врач-массажист. Сейчас методика вновь взлетела на вершину олимпа. Любовь красоток помогли завоевать простота использования и доступность. Чтобы повернуть время вспять, достаточно приобрести специальные ленты (тейпы) в интернет-магазине или аптеке и наклеить их на проблемные зоны. Обратите внимание: обыкновенные пластыри не подойдут, клейкое вещество может вызвать аллергию и травмировать кожу.

Екатерина Сухова:

Якорь тейпа мы будем располагать около угла нижней челюсти. Тейп мы будем клеить без натяжения, поэтому мы нашу модель попросим надуть щеку. Приглаживаем тейп для того, чтобы активизировать клеевой слой.

Наша аппликация готова, ее можно носить три часа. Тейпирование не имеет ограничения, можно заниматься своими делами, а тейпы в это время будут работать.

Еще один любимчик современных леди – массаж гуаша. Эта техника родом из Древнего Китая, ей более пяти тысяч лет. Методика действительно чудодейственная: результат заметен уже с первого применения скребка. Перед тем как начать массаж гуаша, необходимо тщательно очистить кожу от макияжа, нанести жирный крем или масло. Затем по массажным линиям проработать лицо.

Екатерина Сухова:

Массаж гуаша направлен на активизацию кровотока, лимфотока и улучшение микроциркуляции в тканях. За счет этого улучшается цвет лица, улучшается лимфоток, корректируется овал лица.