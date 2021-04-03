Как завоевать доверие ребёнка и что самое сложное? Врач-педиатр ответила на восемь вопросов о своей работе

Влада Родовская:

Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к врачу-педиатру Надежде Дубатовке.

Надежда Дубатовка окончила Белорусский государственный медицинский университет в 2011 году, в настоящее время работает врачом-педиатром. Блогер. Влада Родовская:

Путь к профессии врача – как именно он у вас произошел?

Надежда Дубатовка, врач-педиатр:

Для меня ничего сложного в профессии врача не было. Хотя бы потому, что я не помню себя без мысли, что я буду лечить детей, людей. С самого детства я хотела стать врачом, несмотря на то что я из обычной семьи – у меня нет врачей в моем окружении. Влада Родовская:

Скажите, с кем вам легче работать: с маленькими детьми или с подростками? Надежда Дубатовка:

И с той, и с другой категорией деток всегда есть свои особенности. С подростками нужно найти общий язык, а у маленьких детей есть всегда мама, с которой тоже нужно искать точки соприкосновения, чтобы расположить к себе не только ребенка, но и маму.

Влада Родовская:

В чем особенность детской медицины? Надежда Дубатовка:

Особенность детской медицины собственно и заключается в том, что есть всегда представитель ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка), который очень переживает за ребенка, и поэтому очень много эмоций всегда. Влада Родовская:

Как проходит ваш обычный рабочий день? Надежда Дубатовка:

Он всегда непредсказуемый. Детки не болеют по расписанию, они болеют в выходные, вечером, ночью, утром, днем и какими-то волнами. Бывает такое, что день очень насыщенный, следующий день будет легкий, простой, все будет в порядке. Поэтому сказать, как он пройдет даже сегодня, мне очень сложно.

Влада Родовская:

Как найти общий язык с детьми и построить действительно доверительные отношения? Надежда Дубатовка:

Это довольно сложно. Наверное, первым делом нужно улыбаться и стараться расположить к себе ребенка любыми способами: и поговорить, и пообщаться, и спуститься к нему на уровень ниже, то есть присесть, где-то погладить, где-то пошутить, попросить рассказать про себя. Дети тогда лучше идут на контакт.

Влада Родовская:

Блогеров сейчас много, особенно блогеров-врачей. Как найти действительно настоящего специалиста, который даст вам дельный совет? Надежда Дубатовка:

В блогах врачей чаще всего можно найти отсылки на международные рекомендации и какие-либо протоколы. Это видно чаще всего, если вы углубляетесь в блог и изучаете информацию. Если он не продает какие-то четкие БАДы или лекарства, не агрессивно рекламирует какие-то подозрительные вещи, а говорит о том, что используется в международных практиках, соблюдает принципы доказательной медицины и старается говорить не от себя, а от той самой медицины, которую мы хотим до вас донести, то, скорее всего, это хороший врач.