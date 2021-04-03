Как завоевать доверие ребёнка и что самое сложное? Врач-педиатр ответила на восемь вопросов о своей работе

Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к врачу-педиатру Надежде Дубатовке.
Влада Родовская:
Меня зовут Влада Родовская, и сегодня с утра пораньше я решила заглянуть на короткий разговор к врачу-педиатру Надежде Дубатовке.
Надежда Дубатовка окончила Белорусский государственный медицинский университет в 2011 году, в настоящее время работает врачом-педиатром. Блогер.
Влада Родовская:
Путь к профессии врача – как именно он у вас произошел?
Надежда Дубатовка, врач-педиатр:
Для меня ничего сложного в профессии врача не было. Хотя бы потому, что я не помню себя без мысли, что я буду лечить детей, людей. С самого детства я хотела стать врачом, несмотря на то что я из обычной семьи – у меня нет врачей в моем окружении.
Влада Родовская:
Скажите, с кем вам легче работать: с маленькими детьми или с подростками?
Надежда Дубатовка:
И с той, и с другой категорией деток всегда есть свои особенности. С подростками нужно найти общий язык, а у маленьких детей есть всегда мама, с которой тоже нужно искать точки соприкосновения, чтобы расположить к себе не только ребенка, но и маму.
Влада Родовская:
В чем особенность детской медицины?
Надежда Дубатовка:
Особенность детской медицины собственно и заключается в том, что есть всегда представитель ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка), который очень переживает за ребенка, и поэтому очень много эмоций всегда.
Влада Родовская:
Как проходит ваш обычный рабочий день?
Надежда Дубатовка:
Он всегда непредсказуемый. Детки не болеют по расписанию, они болеют в выходные, вечером, ночью, утром, днем и какими-то волнами. Бывает такое, что день очень насыщенный, следующий день будет легкий, простой, все будет в порядке. Поэтому сказать, как он пройдет даже сегодня, мне очень сложно.
Влада Родовская:
Как найти общий язык с детьми и построить действительно доверительные отношения?
Надежда Дубатовка:
Это довольно сложно. Наверное, первым делом нужно улыбаться и стараться расположить к себе ребенка любыми способами: и поговорить, и пообщаться, и спуститься к нему на уровень ниже, то есть присесть, где-то погладить, где-то пошутить, попросить рассказать про себя. Дети тогда лучше идут на контакт.
Влада Родовская:
Блогеров сейчас много, особенно блогеров-врачей. Как найти действительно настоящего специалиста, который даст вам дельный совет?
Надежда Дубатовка:
В блогах врачей чаще всего можно найти отсылки на международные рекомендации и какие-либо протоколы. Это видно чаще всего, если вы углубляетесь в блог и изучаете информацию. Если он не продает какие-то четкие БАДы или лекарства, не агрессивно рекламирует какие-то подозрительные вещи, а говорит о том, что используется в международных практиках, соблюдает принципы доказательной медицины и старается говорить не от себя, а от той самой медицины, которую мы хотим до вас донести, то, скорее всего, это хороший врач.
Влада Родовская:
Что самое сложное в вашей профессии?
Надежда Дубатовка:
Самое сложное – убедить родителей в том, что педиатр находится с родителями в одной лодке, он хочет точно так же, как и родители, здоровья вашим детям (всем детям вообще) и хочет помочь. Для этого очень нужны доверие и, наверное, человеческие отношения.
Влада Родовская:
Что самое приятное?
Надежда Дубатовка:
Конечно, самое приятное – видеть, как детки растут, как они выздоравливают, как они возвращаются. Когда человек становится постоянным пациентом и не меняет тебя постоянно, вот это вот очень дорогого стоит.