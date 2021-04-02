Как часто нужно есть суп и так ли он полезен?

Все мы с детства слышали, что суп – это очень полезно. Маминым уговорам поесть «горяченькое» на обед было сложно отказать. Борщ, щи и рассольник широко почитаются в нашей культуре. Суп заслуженно называется первым блюдом. Но есть ли реальная польза от еды с пылу с жару? Будем разбираться.

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:

Горячее для человека – это свыше 45 градусов. Температура горячей пищи примерно от 40 до 55 градусов воспринимается организмом абсолютно комфортно. В любом случае каждый день желательно, чтобы у нас была теплая пища. Второй момент: теплая пища способствует выработке специального гормона насыщения – холецистокинина, это тоже здорово.

Важно внимательно отнестись к температуре потребляемой пищи. Чересчур горячие и холодные блюда – это стресс для организма. Золотой серединой будет теплая еда. А вот любителям есть еще кипящий суп или пить только что заваренный чай придется распрощаться с привычкой. Есть риск не просто обжечь язык, но и заработать гастрит. Александр Вербовиков, врач-терапевт высшей квалификационной категории:

Когда человек употребляет горячую пищу – это неблагоприятно сказывается на слизистой полости рта, пищевода и желудка, что может ухудшать состояние рецепторов, соответственно, мы можем терять вкус. Также, обжигая слизистую пищевода, можно вызвать гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь, эзофагиты, а, попадая в желудок, горячая пища может ухудшать состояние нашей слизистой, вызывая обострение хронического гастрита, язвенной болезни желудка. Суп – это настоящая находка для тех, кто худеет к лету. Однако стоит оговорить, что к диетическим блюдам никак не отнести наваристую солянку или борщ с пампушками. Только суп на легком бульоне с обилием овощей поможет избавиться от лишних кило.

Инна Рожок:

Суп – это жидкая пища, которая содержит, как правило, меньше калорий в том же объеме, если говорить про обычную плотную пищу, чем основное блюдо. Если человек контролирует вес, это важно. Мы небольшой порцией с низким калоражем насыщаемся. Я не беру в расчет наваристые борщи, щи и т. д. Я говорю про первое как таковое. Это первый момент. Оно насыщает, потому что способствует растяжению желудка и, соответственно, вырабатывается один из гормонов насыщения.

Сбалансированное питание – вот залог здоровья. Суп способствует выработке пищеварительных ферментов. Это значит, что все необходимые компоненты лучше усвоятся организмом. А еще первое поможет утолить голод и согреться. Но как бы ни был хорош суп, заменить им основное блюдо никак нельзя. Организм должен получать и твердые волокна. Инна Рожок:

Рекомендую комбинировать прием первого, чтобы насытиться и меньшей порцией удовлетвориться. И обязательно чтобы было второе – основное блюдо, где в небольшом объеме достаточно полезных и питательных веществ, и белков, может быть, и углеводов полезных. Если речь идет про овощи, салаты, фрукты или основное блюдо – мясо, рыба, птица – лучше, чтобы это всегда сопровождало обеденный прием пищи вместе с первым. Важно, чтобы человеку было комфортно, чтобы он понимал: любые первые блюда улучшают выработку ферментов. Если у нас низкая выработка пищеварительных соков, желудочных ферментов, мы должны использовать первые блюда – это желательно.