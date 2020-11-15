Контроль уровня сахара 288 раз в сутки, 600 тестов в час. Как работает современная система по изучению сахарного диабета?

Новости Беларуси. В Беларуси за последние два десятка лет наблюдается рост пациентов с диагнозом «сахарный диабет» в три раза, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В эндокринологическом отделении Республиканского центра медреабилитации за год оказывают помощь 45 тысячам людей.

Лариса Данилова, доктор медицинских наук, заведующая кафедрой эндокринологии БелМАПО, председатель Белорусского общества эндокринологов:

Клиническая эндокринология – это очень широкий спектр заболеваний. И есть два полюса. Один полюс, наиболее распространенный, – это заболевания щитовидной железы, сахарный диабет в первую очередь второго типа. Другой полюс – это редкие генетические синдромы, которые сопровождаются эндокринными нарушениями.

Да и прогресс на месте не стоит. Вашему вниманию – система длительного мониторирования глюкозы. Проще говоря, подкожно вводят специальный сенсор, который и контролирует уровень сахара 288 раз в сутки, то есть, получается, каждые пять минут. Так строится кривая, которую лечащий врач может отслеживать в режиме онлайн и тут же принимать решение.

Лариса Данилова:

Мы, вообще, боимся себя хвалить, но я бы сказала, что тиреоидологическая школа в Беларуси на каком-то этапе, вообще, оставалась среди лидирующих школ мира. Хорошо это или плохо, но то событие, которое произошло – Чернобыльская авария – мы проводили очень много скринингов, учились у своих коллег со всех стран, нам оказывали поддержку, можно сказать, топовые эндокринологи и тиреоидологи мира. Это была в том числе очень хорошая школа профессионального роста.

Заглядываем в святую святых – место, где ищут боль пациента, чтобы потом эффективно избавить от нее. Это лаборатория – поистине главный помощник в постановке диагноза.

Владимир Кравчук, врач лабораторной диагностики:

За сегодняшний день у нас уже прошло 62 пробирки с биохимическими анализами и около 30 с гормональными – это уже все сделано. – Так быстро, мы только утром встретились сегодня!

– Ну да.

– Ничего себе.