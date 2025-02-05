Яркие фрукты в рационе снижают риск развития депрессии

Чем ярче фрукт или овощ, тем больше вероятность, что он спасет от депрессии. К такому выводу пришли исследователи. Ученые установили, что ликопин — пигмент, который отвечает как раз за цвет плодов, является мощным антиоксидантом.

Такие фрукты и овощи помогают не только стабилизировать эмоциональное состояние. Растительные пигменты, которые делают плоды ярче, сокращают воспалительные процессы в организме.

Антиоксидантные свойства, кстати, содержатся и в шоколаде. Но для борьбы со стрессом специалисты рекомендуют употреблять именно темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. Защитить мозг от стрессовых факторов также поможет свежая зелень, которая богата полифенолами. К таким продуктам относятся шпинат, щавель, капуста, листовой салат.

Читайте также:

Врач рассказала, кому надо отказаться от кефира

Врачи обеспокоены модой на новую диету, которая опасна для здоровья

Диетолог назвала пять правил, которые помогут удержать вес после похудения