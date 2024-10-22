Врач рассказала, кому надо отказаться от кефира

Людям с лактозной непереносимостью или при аллергии на белок молока казеин лучше воздержаться от кефира, ряженки и йогурта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на гастроэнтеролога Людмила Сухорукова.

Лактазный дефицит приводит к появлению неприятных симптомов из-за недостаточности процесса расщепления молочного сахара, а в случае аллергии на казеин появляются сыпь и расстройство кишечника.

При отсутствии каких-либо противопоказаний молочные продукты полезны для здоровья костей и служат источником кальция и фосфора. Кефир, ряженка и йогурт также являются источником благоприятных бактерий для микрофлоры кишечника.