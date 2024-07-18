Врачи обеспокоены модой на новую диету, которая опасна для здоровья

Врачи по всему миру бьют тревогу относительно моды на новую диету, которая охватывает все больше людей. «Львиную» методику питания придумала блогер из Канады Михайла Петерсон.

Эта программа похудения набирает все больше поклонников. У девушки нет медицинского образования, а разрабатывая систему питания, она основывалась только на своем опыте, пишет actualnews.org. Суть «львиной» диеты проста: человек копирует рацион льва. Блогер призывает употреблять воду и красное мясо, добавляя к нему только соль.

Девушка утверждает, что такая диета устраняет риски развития аутоиммунных и хронических заболеваний. Например, усталости, депрессии, угревой сыпи и синдрома раздраженного кишечника. Но врачи с трактовкой не согласны. Специалисты обращают внимание на то, что для работы мозга нужно есть углеводы. Они перерабатываются организмом в глюкозы, которые необходимы для нормального его функционирования. Из одного мяса все необходимые микроэлементы человек не получит. Рано или поздно такая диета отразится на самочувствии, концентрации внимания, а в тяжелых случаях «львиное» меню приводит к развитию кето-гриппа.

Читайте также:

Учёные выяснили, что «совы» справляются с когнитивными тестами лучше «жаворонков»

Диетолог назвала пять правил, которые помогут удержать вес после похудения

Эндокринолог: на диете не стоит отказываться от сладкого