В Минздраве рассказали про обновления в Национальном календаре прививок

Для защиты здоровья в Беларуси обновлен Национальный календарь прививок. Его дополнили сразу несколько важных позиций. Так, уже с апреля в стране начнется вакцинация против вируса папилломы человека, который нередко становится возбудителем онкологических заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прививать будут девочек в возрасте 11 лет. Услуга по вакцинации против ВПЧ была доступна и ранее, но на платной основе. Теперь доступ к ней будет равным у всех. Ожидается, что это в значительной степени повлияет на сохранение женского здоровья. В настоящее время в поликлиниках формируются листы ожидания на проведение прививок, добавленных в Национальный календарь. Наряду с ВПЧ в стране будет расширен контингент населения, подлежащий вакцинации от пневмококковой инфекции и введена бустерная вакцинация против коклюша.

Светлана Нечай, заместитель министра здравоохранения Беларуси – главный государственный санитарный врач:

В настоящее время ведутся все необходимые процедуры по обеспечению лечебных учреждений данными препаратами, процедура закупок. Необходимые финансовые средства предусмотрены, поэтому все подлежащие контингенты будут заблаговременно оповещены. Те, кто желает сам подстраховаться, в «листы ожидания» в учреждениях вносятся и по получению вакцины будут незамедлительно информированы и обозначены сроки вакцинации.

Продолжается и вакцинация против сезонных заболеваний. Минздравом принято решение о продлении этой кампании с учетом продолжающейся эпидемии гриппа в европейском регионе. В Беларуси пока эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Рост заболеваемости ОРВИ прогнозируют на конец января.