«Высасывать яд – это может помочь только на 25%»: что делать, если укусила змея

Валерия Борисевич, корреспондент:

В сезон массовых походов в лес за грибами и ягодами минчан больше всего волнует: агрессивны ли пресмыкающиеся и как оказать себе первую помощь, если не успел увернуться от укуса? На территории Беларуси опасных змей нет, но, как гласит пословица, «кого змея кусала, тот и червяка боится». В летний период пресмыкающиеся любят отдохнуть в частных домах, погреться на солнышке в огороде между зарослей клубники, а также наведаться в пристройки с животными.

Татьяна Солтысова, научный сотрудник Минского зоопарка:

У нас в Республике Беларусь водятся всего-навсего три вида змей и только одна из них ядовитая, и та серьезной опасности не представляет. Гадюка – это единственная змея, которая опасна только в том случае, если укусит взрослого человека в районе головы или шеи.

Укусы местных ползучих не смертельны, но вред человеческому организму нанести могут. По крайней мере, общее состояние такая встреча явно подпортит. Как утверждают врачи, после любого контакта со змеями стоит немедленно обратиться к специалисту. Андрей Богдан, главный внештатный токсиколог Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

После укуса гадюки происходит нарушение сосудистой проницаемости, нарушение свертывающей системы крови. Помимо этого, возникает еще местный локально выраженный отек и крайне выраженный болевой синдром.

Встретившись лицом к лицу со змеей, лучше пройти мимо. Поверьте – пугающая рептилия боится вас не меньше, чем вы её. Татьяна Солтысова:

Шансы встретить ее в природе не так много. Если змее дать хоть малейший шанс, она от вас уползет. В случае нападения со змеей, это, как правило, неаккуратное обращение с рептилией. Ситуация, когда змею решили потрогать, взять в руки, поиграть с ней – это характерно для детей, либо если человек змею не заметил и на нее наступил, она в таком случае кусается. Зубки у всех змей загнуты назад и вонзает зубы змея достаточно глубоко.