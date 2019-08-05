В Минске начался марафон женского здоровья. Почему в нём стоит принять участие

Новости Беларуси. Марафон женского здоровья 5 августа стартовал в Минске. Проект рассчитан на месяц и состоит из трех этапов: врачи проведут лекции для беременных в роддомах, проконсультируют девушек в торговых центрах, а также уделят внимание вопросам здоровья женщин после 50-ти, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

У участниц марафона по субботам есть возможность пройти осмотр у гинеколога, маммолога, эндокринолога и других специалистов. Организаторы также предлагают измерить давление, поучаствовать в розыгрышах, посетить фотозоны и почувствовать, как воспринимает материнские прикосновения новорожденный ребенок.

Элеонора Федотова, заместитель главного врача 1-ой городской клинической больницы:

Очень важно, чтобы пациенты понимали, как важно заботиться о своем здоровье. Ка важно к планируемой беременности прийти здоровым, обследоваться у специалистов. От этого зависит, как будет протекать беременность, насколько здоровым родиться ребеночек.

Ольга Столярова, организатор проекта:

Для того, чтобы стать участником нашего проекта, нужно либо прийти в торговый центр, либо зарегистрироваться в соцсетях и прийти в один из дней, которые пройдут в родильных домах, либо просто прийти на лекцию 50+.

Анастасия Пиперова:

Действительно это нужно. Вот сейчас мы не зря пришлю сюда. Про роддомы хочется посмотреть: как там будет, что там будет.

Ольга Никитина:

Все, что я услышала сейчас, было для меня очень полезно, потому что эти вопросы медицинского плана не всегда можно найти в интернете, и настолько компактно чтобы они были.